Luarca, la cofradía de pescadores a la que el Estado quiere dar visibilidad

La secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, y el comisionado del ramo, Jaime Iglesias, visitaron este lunes la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Rosario de Luarca, con compañía de la secretaria de la entidad, Elvira García, y el vicepatrón, José Ramón Péreza, además de otros miembros del Cabildo para informar de las ayudas que su despartamento destina a las cofradías. Allí, Merino puso en valor el papel de estas organizaciones pesqueras dentro del modelo de economía social y destacó su compromiso con "la sostenibilidad, el arraigo territorial y la solidaridad".

Amparo Merino observa una foto antigua de la cofradía siguiendo las explicaciones de Javier Lanza. / Ana M. Serrano

"Estábamos muy interesadas, dentro del marco de la economía social, en conocer de cerca la realidad de las cofradías de pescadores", explicó Merino, quien agradeció la "acogida tan maravillosa" de la capital de Valdés, lugar con "un entorno absolutamente espectacular" y "con algo muy especial que va más allá del turismo".

Preguntada por qué se eligió Luarca frente a otras localidades como Llanes o Avilés, Merino aseguró que influyeron varios factores, como el entorno, el tamaño de la población y el valor del trabajo que se realiza allí: "Nosotros no solo visitamos grandes proyectos. También queremos poner el foco en iniciativas más modestas que concentran los grandes valores de la economía social".

Visibilidad a sectores menos conocidos

La secretaria de Estado defendió la necesidad de "dar visibilidad a sectores menos conocidos" dentro de este modelo económico. "Lo que no se conoce muchas veces parece que no existe. Por eso es fundamental visibilizarlo hacia dentro y hacia fuera", afirmó, recordando que el Ministerio está trabajando en una nueva ley de Economía Social, actualmente en trámite parlamentario, que reconocerá expresamente a las cofradías de pescadores como parte integrante de esta familia económica.

Amparo Merino y Elvira García, en la fachada que se derribará esta semana. / Ana M. Serrano

Merino subrayó que, aunque habitualmente se asocia la economía social a entidades como cooperativas, sociedades laborales o centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores representan también este modelo por los valores que encarnan: "La sostenibilidad, el mantenimiento del ecosistema, la protección de lo rural... todos los grandes principios de la economía social se condensan en estas organizaciones".

Mujeres protagonistas

La visita forma parte de una agenda más amplia por Asturias en la que también se están conociendo de primera mano otros proyectos financiados a través del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados, como iniciativas de integración laboral para personas gitanas o programas centrados en sostenibilidad y liderazgo femenino. "Creemos que las mujeres son grandes protagonistas de la economía social", recalcó.

Ayudas que no se conocían

"La economía social es el presente y el futuro; nuestra labor es potenciar, impulsar y dar a conocer todas y cada una de sus expresiones, y las cofradías de pescadores forman parte de ello", concluyó.

Por su parte, la secretaria de la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Rosario, Elvira García, destacó que no conocían esta línea de ayudas y apuntó que los gastos fijos de las entidades pesqueras son alto, pero, sin embargo, cada vez se pesca menos, lo que redunda en menos ingresos. El vicepatrón mayor, José Ramón Pérez, agradeció la visita y destacó que siempre que se pueda, se pedirán este tipo de subvenciones.

La comitiva visitó la cofradía justo una día antes de que el Principado acometa una obra de relativa urgencia que implica el derribo de una de las fachadas. Al parecer, las filtraciones cada vez son mayores, lo que afectaba a la estructura. De hecho, había riesgo de caída de material.