El párroco de Luarca se toma un descanso (por cuestiones de salud): "En enero, si Dios quiere, estaré de vuelta"
El cura valdesano está al frente de seis parroquias, además de impartir religión en el colegio José García Fernández
El párroco de la Unidad Pastoral de Luarca, Emilio Menéndez, se tomará un descanso de dos meses por motivos de salud. "En enero, si Dios quiere, estaré de vuelta", señala el cura, natural de Gijón y afincado en Valdés desde hace dos décadas. Durante su ausencia, varios compañeros se harán cargo de su territorio, bajo la coordinación del párroco de Villayón, Emmanuel González.
Cuenta el valdesano que, por consejo médico, se ve obligado a parar sus ocupaciones habituales, es decir la atención a seis parroquias de Valdés, además de las clases de religión que imparte en el colegio José García Fernández, de Luarca. Lo único que seguirá haciendo en este periodo es impartir las clases de hebreo en el Seminario de Oviedo. Estos dos meses, Emilio Menéndez, natural de Jove, estará en casa de sus hermanas en Gijón.
Sustitución
Además de Emmanuel González, el diácono John Ángel Terán y Juan Bautista González, párroco de Grandas de Salime, se ocuparán de los servicios eclesiásticos en el concejo valdesano.
El párroco Emilio Menéndez fue relevado el pasado abril al frente de la vicaría de Avilés-Occidente, un cargo que ostentaba desde 2016. El encargado de darle el relevo fue el cura de Sabugo (Avilés), Reinerio Rodríguez.
