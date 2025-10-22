A Primera División: la transformación exprés del campo de fútbol de El Pardo, en Navia

El Pardo ya no es solo el campo de fútbol municipal de Navia: es el escenario de una ilusión que crece día a día. El próximo 30 de octubre, este terreno de juego vivirá una jornada histórica al acoger, por primera vez, un partido oficial de la primera ronda de la Copa del Rey. Será el enfrentamiento entre el equipo veterano del Puerto de Vega y el Celta de Vigo, y para estar a la altura, el campo se transforma a marchas forzadas.

"Estamos trabajando mucho", reconoce Andrés Fernández, secretario del club portoveguense. Y no es para menos. Desde hace días, las obras se suceden sin descanso: este miércoles llegaron los asientos para la grada supletoria, que comenzará a montarse de inmediato, y para la próxima semana se espera la instalación de torretas de luz, indispensables para la retransmisión televisiva del encuentro.

Más que un partido, un acontecimiento para Navia

Para el concejo, este evento representa mucho más que un partido de fútbol. Es una oportunidad de situarse en el mapa deportivo nacional y mostrar la capacidad de movilización de un territorio unido por el deporte.

Tareas de limpieza y pintado del vestuario visitante. / Ana M. Serrano

"Todos los días hay algo que hacer", asegura el presidente del Puerto de Vega, José Ramón Pérez Gión. En paralelo a las mejoras en el campo, operarios del plan de empleo del Ayuntamiento de Navia adecúan vestuarios e instalaciones, pintando interiores y renovando fachadas.

El club no oculta su gratitud. "Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Navia y a los patrocinadores. Sin su ayuda esto no sería posible", remarca la directiva.

El Pardo, camino del lleno total

Las cifras también acompañan al entusiasmo. De las 2.800 localidades disponibles, ya se han vendido más de 2.000 (a 35 euros). Las entradas, que pueden adquirirse online, en el quiosco de Puerto de Vega entre semana y en El Campón los fines de semana, podrían agotarse este fin de semana, coincidiendo con los eventos deportivos previstos.

Las gradas, antes del montaje. / Ana M. Serrano

"Es un reto mayúsculo para un club como el nuestro", afirma Gabriel Giraudo, director deportivo del Puerto de Vega. "Queremos dar una imagen profesional, no solo por nosotros, sino por toda la zona. Es una oportunidad que no podíamos dejar pasar", añade.

El esfuerzo de todo un concejo

Organizar un partido de estas características supone una exigencia técnica y económica considerable. La grada supletoria ha sido contratada a una empresa de Sevilla y su coste por plaza supera los 15 euros.

En cuanto a iluminación, se requieren más de 6.000 luxes para cumplir con los estándares televisivos. "Lo hacemos todo con recursos propios y el apoyo de los patrocinadores", subraya la directiva.

Los operarios del taller de empleo, en la obra de las fachadas. / Ana M. Serrano

Coo premio por participar en esta ronda y ganar, el club recibirá 22.500 euros, una ayuda económica que no cubre todo, "pero sí da impulso".

"La ilusión de todo un concejo"

A menos de dos semanas del gran día, el ambiente en Navia es de expectación y orgullo. El fútbol de Primera pasará, aunque sea por unas horas, por este rincón del occidente asturiano. Y El Pardo, convertido en estadio de gala, será el escenario de una historia que muchos contarán durante años.

"La ilusión es de todo un concejo", resume el presidente del club. Y en Puerto de Vega, tienen claro el objetivo: que el 30 de octubre sea una jornada simplemente "inolvidable".