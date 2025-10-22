El Principado invierte 47.000 euros en mejorar la defensa de los puertos de Tapia y Puerto de Vega

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias trabaja en la mejora de la seguridad de los puertos de Tapia y Puerto de Vega (Navia). En concreto, se están invirtiendo 47.100 euros en el refuerzo y renovación de los botaolas. Si las condiciones meteorológicas y marítimas lo permiten, las actuaciones se harán este mes.

En Puerto de Vega, según informa Movilidad, "se restituirá un tramo de 11,5 metros demoliendo el actual hormigonado para reconstruirlo al espaldón del dique con nuevos anclajes y afianzar así su estabilidad". El patrón mayor de la Cofradía Nuestra Señora de La Atalaya de Puerto de Vega, Adolfo García, asegura que no es la obra más importante, si bien es "necesaria" por el estado que presentaba el tramo final del dique, donde se está actuando.

Obra de más calado

"Estaba muy deteriorado", apunta. "Pero sin un espigón Este en condiciones, lo que se está haciendo ahora volverá a erosionarse de igual modo; lo que supone más gasto en mantenimiento", añade. En la cofradía esperan desde hace años por una obra de calado para proteger el puerto y la villa.

También en Tapia llevan años reclamando una actuación integral en el puerto y, sobre todo, una solución para proteger los muelles históricos. La actuación prevista por Puertos se concentrará en el dique exterior, conocido por "muelle de fora". Allí está prevista "la renovación de nueve metros del botaolas".

Sin información en Tapia

El alcalde de Tapia, Pedro Fernández, desconocía la actuación que se acaba de anunciar, pese a haber mantenido hace un mes una reunión con los responsables portuarios, a los que pidió soluciones para el puerto. Entre las actuaciones, solicitó mejorar la seguridad de los diques, pues el muelle del Rocín presenta filtraciones y el exterior, donde se va a actuar, vuelve a estar agrietado.

En la reunión de hace un mes, Pedro Fernández recordó al Principado que Tapia sigue esperando por la reordenación de los amarres, pendiente desde 2019. También pidió pequeñas mejoras como las farolas pendientes en la bajada al Rocín.