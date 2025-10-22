Reparada la fuga de agua en una de las arterias de la red luarquesa: estimaban siete horas y media de trabajo y se hizo en dos horas
El Gobierno local defiende los "intensos trabajos de reparación" para resolver el trabajo en el menor tiempo posible
El Ayuntamiento de Valdés anunció para este miércoles un corte general del suministro de agua en Luarca. En concreto, se estimaba una duración de siete horas y media para reparar una avería en una de las arterias principales de la red. Sin embargo, los trabajos pudieron acometerse en mucho menos tiempo y ya se ha restablecido el servicio.
La reparación comenzó a las 9:30 horas y quedó solventada en dos horas. "Queda restablecido el suministro de agua potable a la villa de Luarca tras dos horas de intensos trabajos de reparación por parte de los operarios", anunció el alcalde de Valdés, Óscar Pérez.
"No es una avería más grave que otras que aparecen con relativa frecuencia, pero sí está en un lugar especial", explicó el alcalde, Óscar Pérez, sobre esta actuación que obligaba al corte total del suministro. "No es posible hacerlo de otra forma. Hay que parar sí o sí", señaló hace unos días, al tiempo que pedía a la población tomar precauciones y reservar el agua necesaria para las horas del corte. Con todo, el problema está resuelto.
