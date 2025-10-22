Tineo falla sus novenos premios "Saludables": estos son los galardonados

La Unidad de Neurorrehabilitación de Ictus y Daño Cerebral Adquirido del Área Sanitaria II, Cafento, la Fundación Real Grupo Cultural Covadonga, la Asociación Ye Too Ponese y LA NUEVA ESPAÑA son los galardonados de la undécima edición de los Premios Saludables, que concede la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo en colaboración con la Consejería de Salud. Además, el jurado ha concedido una "Distinción de honor a título póstumo" para la psicóloga Susana García Tardón, responsable hasta su fallecimiento el pasado agosto de los de los servicios de Salud Mental del Suroccidente.

El jurado del galardón, conformado "por profesionales del ámbito público y privado de elevado prestigio", se reunió el pasado 7 de octubre y este miércoles se ha dado a conocer su fallo. Estos premios buscan "reconocer, visibilizar y distinguir públicamente aquellas acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida y/o bienestar social de las personas". En este sentido, el jurado destaca "la enorme calidad" de las iniciativas que buscan mejorar la salud.

En esta edición, en la categoría de "Medio de Comunicación" se premia a LA NUEVA ESPAÑA por "su compromiso con la difusión de contenido en materia de prevención y promoción de la salud". Además, el jurado reseña "la cercanía y accesibilidad profesional a la hora de promover la difusión de contenido saludable, con la perspectiva del concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con rigor y buscando la máxima comprensión a todos sus lectores y lectoras, así como la difusión de todas aquellas noticias de interés y de especial alcance en la comarca del Suroccidente en general y en particular las vinculadas a la salud , ya que promueven la participación social haciendo de altavoz y efecto "llamada" a la hora de fomentar y promover hábitos de vida".

En la categoría "Institución pública" el premio recae en la “Unidad de Neurorrehabilitación de Ictus y daño cerebral adquirido” Área II, que ofrece rehabilitación ambulatoria neurológica en atención primaria. "Para la población beneficiaria de este servicio implica no solo la mejora en su proceso de salud , sino una mejora en la calidad de vida, ya que se reducen y evitan desplazamientos a otra área sanitaria", señala el jurado de esta unidad implantada en 2023 en el hospital Carmen y Severo Ochoa, de Cangas.

En la modalidad "Empresa" el galardón recae en la empresa Cafento, con origen y sede en Tineo. El jurado señala el "gran compromiso que tiene con la salud y la responsabilidad social, tanto con la población en general, como con sus trabajadores". El premio en la categoría "Entidad sin ánimo de lucro" va para la Fundación Real Grupo Cultural Covadonga, por "centrar su esfuerzo en conseguir que el bienestar físico, mental y social, abarque todos los momentos de la vida de la ciudadanía, poniendo el centro de su actividad en el ejercicio físico y también en la participación social". El jurado también ha querido hacer una "Mención Especial" en esta categoría a la Asociación Ye Too Ponese por "fomentar la salud comunitaria, la participación social promoviendo el cambio social personal, grupal y global".

Estos galardones, que se entregarán el jueves 6 de noviembre en Tineo, también harán una Distinción de Honor a título póstumo para Susana García Tardón por "su trayectoria y compromiso con la salud mental de la población". El jurado señala que esta profesional destacó por su "implicación con la población, colaboración y gestión, siendo una persona de referencia y apreciada, tanto a nivel personal como profesional".