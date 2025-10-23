Cerrados los accesos a la playa del Murallón, la más céntrica de Tapia, por este motivo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba de poner en marcha en Tapia la obra de remodelación y mejora del acceso peatonal a la playa de El Murallón, una de las más céntricas y accesibles de la villa tapiega. La actuación, muy demandada por el estado de deterioro que presenta la rampa de acceso al arenal, tiene un presupuesto de 250.000 euros.

"Los accesos actuales están descalzados en su rampa norte, con problemas de estabilidad y con demasiada ocupación del arenal", señalan desde el ente ministerial de estas obras que cuentan con un plazo de ejecución aproximado de 3 meses. El Ministerio añade que los trabajos "se encuadran dentro del encargo de Conservación y Mantenimiento de la Costa Asturiana 2025-2026".

Uno de los accesos a la playa, cerrados con una valla este jueves. / T. Cascudo

El jefe de la Demarcación de Costas en Asturias, Fernando de la Torre, ya notificó el año pasado el proyecto al alcalde de Tapia, Pedro Fernández. "Ese muro final que queda descalzado muchas veces se va a hacer nuevo y de una manera más natural e integrada en el entorno", señala el primer edil, que considera una "buena noticia" esta actuación. "El Ayuntamiento espera que con esta obra se mejore la accesibilidad y operatividad del arenal", añade el alcalde.

Desde este jueves los accesos al Murallón han quedado cerrados para evitar riesgos durante el tiempo que dure la ejecución del proyecto. Esto supone el cierre de un tramo del paseo marítimo, si bien se puede seguir realizando al disponer de varios caminos diferenciados.