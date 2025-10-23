Una comida especial para celebrar la medalla de oro del restaurante Salas
La alcaldesa de El Franco, el comendador en Asturias de los Platos de Oro y la presidenta del Club de Guisanderas participaron en el evento
El restaurante Salas, de Valdepares (El Franco), ya tiene colgada en un lugar distinguido la Medalla de Oro concedida por Radio Turismo, en reconocimiento a la dilatada trayectoria empresarial de Marina López y José Ramón García. Recogieron el premio en una gala celebrada en Cartagena (Murcia) el pasado septiembre, pero han querido celebrarlo en casa con una comida muy especial.
A la cita acudió la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez; el comendador en Asturias de los Platos de Oro de Radio Turismo, Carlos Guardado y la presidenta del Club de Guisanderas, Amada Álvarez. Para tan especial ocasión se sirvió un menú a base de fabas con marisco, asado de lomo y, de postre, leche presa y miel de Bustantigo, un guiño a la localidad allandesa de la que procede Marina López.
