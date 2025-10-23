Final feliz para las cabras enriscadas en Somiedo gracias a la intervención de los bomberos: "Están bien, no paran de comer"

El ganadero somedano Iván Díaz ya respira aliviado tras reencontrarse con sus cabras. Tres bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) llevaron a cabo esta mañana el rescate de los diez animales que seguían con vida, tras despistarse hace diez días de su zona habitual de pasto. "Todo ha salido bien", señala el joven, de Valle de Lago.

Cuenta Díaz que los bomberos le recogieron en su casa de Valle de Lago en torno a las 9:30 de la mañana. Realizaron juntos el trayecto a pie hasta alcanzar la zona más complicada del terreno. Allí aguardó el ganadero, mientras los rescatadores llegaban hasta los animales. Sacaron a seis a mano y, las más jóvenes, al descubrir la ruta abierta por los bomberos, saltaron hacia la zona segura.

"Están bien, no paran de comer, porque ya tenían poca comida en la terraza donde estaban. Ahora deseando llevarlas a la cuadra para darles agua y que estén tranquilas", señaló Díaz a LA NUEVA ESPAÑA en torno a las 12:30 horas de este jueves, mientras los bomberos recogían el material empleado para el rescate.

David Díaz

Diez días de angustia

El pasado 11 de octubre, once animales de esta ganadería de Valle de Lago se despistaron y acabaron atrapados en una zona rocosa y de difícil acceso, de la que no eran capaces de salir. Con poca comida y sin agua, uno de los animales pereció y el ganadero hizo todo lo posible para lograr ayuda para que rescaten al resto de los animales. "Llevo diez días sin dormir y desesperado, voy tres o cuatro veces al día a verlas desde en frente, pero me duele verlas y no poder hacer nada ", señala ayer el somedano.

El caso es que el día 11, tras percatarse de lo sucedido, llamó al 112 para pedir ayuda. Un helicóptero del SEPA se desplazó a la zona, pero no pudo actuar. Los bomberos le explicaron que quizás a pie se pudiera acceder a los animales, sin embargo, horas después se le notificó que se denegaba el rescate. Iván Díaz no se rindió y usó todos los recursos a su alcance para pedir ayuda. Su mensaje se viralizó en las redes sociales y logró que desde el SEPA volvieran a contactarle para intentar el rescate a pie, realizado este jueves.