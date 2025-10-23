El investigador Pedro Villanueva acerca la figura de Riego a los estudiantes tinetenses y les desvela detalles desconocidos sobre su detención

Dar a conocer la importancia de la figura de Rafael del Riego (Tuña, 1784 – Madrid, 1823) en la historia de España y del mundo entre los jóvenes es el objetivo que se marca el Ayuntamiento de Tineo, que este miércoles ha inaugurado una serie de actividades que llevará a cabo durante las próximas semanas con motivo de la efeméride de la ejecución del general el 7 de noviembre de 1823.

El investigador y politólogo Pedro Villanueva fue el encargado de abrir los actos en torno al general nacido en Tuña con una ponencia dirigida a los estudiantes de bachillerato del IES Concejo de Tineo bajo el título “Semblanzas de Rafael del Riego”, en la que les quiso mostrar como Tineo “fue importante en el mundo no solo en la época de Riego, sino también en la guerra de Independencia” y para ello les enseñó como periódicos internacionales del mundo anglosajón, entre ellos The Whastington Post, llevaban informaciones de Tineo en sus primeras planas.

Pedro Villanueva durante su ponencia ante los estudiantes del IES Concejo de Tineo. / D. Álvarez

“Tineo tenía un espacio importantísimo en la historia de España; las libertades y todo lo que fue la consecución de lo que tenemos hoy día como Estado partió de Tineo y de Las Cabezas de San Juan (Sevilla)”, recalca Villanueva, que insistió a los estudiantes que ambas localidades representan “lo que fue la revolución española y no se hace mención en los colegios”.

La historia de amor de Riego

Además, Villanueva compartió con los estudiantes datos de sus recientes investigaciones en torno a la figura de Riego que vincula su detención con una historia de amor del general. En un periódico inglés de 1849 se cuenta una versión de la detección de Riego diferente a la se conocía, estaba escrita por una periodista inglesa que había estado alrededor de 1840 por Andalucía recogiendo historias, entre ellas la de la detención de Riego en Arquillos (Jaén).

“La pregunta siempre es porque Riego fue a buscar refugio a Arquillos, pero si había una historia de amor y una familia secreta ya tenemos un dato más, la periodista cuenta que fue allí en busca de su gran amor y que lo vigilaron cuando se encontró con ella en el Cerro de la Muerte, es una versión nueva que hace a Riego más humano”, detalla.

Exposición de objetos originales

La charla estuvo acompañada por una exposición de objetos y cartas de la época halladas por el investigador entre las que se encuentran cartas originales que hablan de la derrota de Riego y del ejército liberal, así como la entrada en España de la expedición francesa de los Cien Mil Hijos de San Luis, cuya misión fue acabar con el régimen liberal para devolver su plena soberanía a Fernando VII. Entre los documentos también está la orden de escolta de Riego en su ruta a Madrid, donde fue ejecutado.

Asimismo, se pudieron ver armas y objetos curiosos como polveras de las mujeres que servían para esconder escritos y, en concreto, en la expuesta se recogía la narración de la derrota de Riego.

Unos objetos que también se pudieron ver en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan este pasado fin de semana con motivo de la celebración de la XVI Recreación Histórica del Pronunciamiento del General Rafael del Riego, actos en los que el investigador natural de Cerredo (Degaña) también participó.

En Tineo, las actividades continuarán en noviembre con nuevas conferencias abiertas al público general en torno a la fecha de su fallecimiento (7 noviembre) y se retomará la visita guiada a Tuña "Un paseo por el Tuña de Riego" en la que se podrá conocer y admirar la historia, personajes y el rico patrimonio de esta localidad, cuna del militar y político tinetense.