Novedades en el colegio Río del Eo: comienzan las obras para cubrir la pista de Abres

"Es una obra muy importante para el centro y para los vecinos", celebra la dirección del centro veigueño

Foto de familia de docentes y autoridades frente al centro de Abres.

Foto de familia de docentes y autoridades frente al centro de Abres. / R. T. C.

T. Cascudo

Abres (Vegadeo)

El Colegio Rural Agrupado (CRA) Ría del Eo, con escuelas en las localidades veigueñas de Abres y Piantón, está de enhorabuena, pues ha logrado que se satisfaga su demanda para cubrir la pista polideportiva de Abres, que será previamente adecuada. "Es esta una obra de suma importancia para el centro así como para los vecinos y vecinas de Abres, tanto como apuesta por el rural asturiano en general como por la escuela rural en particular", celebra el director del centro, Paco Rivas.

Este jueves los técnicos de la consejería de Educación han firmado los documentos previos al inicio de la obra, de la que se ocupará la empresa veigueña Seijo-Veiguela. "Queremos agradecer la colaboración entre las dos instituciones, la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Vegadeo, para que esta obra tan necesaria comience a ser una realidad en Abres. Igualmente queremos agradecer tanto a la Consejera Eva Ledo como a su Director General Julio Vallaure así como al Ayuntamiento de Vegadeo y a su Alcalde por su compromiso con nuestro centro", señala la dirección del Ría del Eo.

El centro ya logró cubrir la pista de la escuela de Piantón hace unos años y ahora las mejoras llegan a Abres.

