Novedades en el colegio Río del Eo: comienzan las obras para cubrir la pista de Abres
"Es una obra muy importante para el centro y para los vecinos", celebra la dirección del centro veigueño
El Colegio Rural Agrupado (CRA) Ría del Eo, con escuelas en las localidades veigueñas de Abres y Piantón, está de enhorabuena, pues ha logrado que se satisfaga su demanda para cubrir la pista polideportiva de Abres, que será previamente adecuada. "Es esta una obra de suma importancia para el centro así como para los vecinos y vecinas de Abres, tanto como apuesta por el rural asturiano en general como por la escuela rural en particular", celebra el director del centro, Paco Rivas.
Este jueves los técnicos de la consejería de Educación han firmado los documentos previos al inicio de la obra, de la que se ocupará la empresa veigueña Seijo-Veiguela. "Queremos agradecer la colaboración entre las dos instituciones, la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Vegadeo, para que esta obra tan necesaria comience a ser una realidad en Abres. Igualmente queremos agradecer tanto a la Consejera Eva Ledo como a su Director General Julio Vallaure así como al Ayuntamiento de Vegadeo y a su Alcalde por su compromiso con nuestro centro", señala la dirección del Ría del Eo.
El centro ya logró cubrir la pista de la escuela de Piantón hace unos años y ahora las mejoras llegan a Abres.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?