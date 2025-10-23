Un nuevo ataque de lobos en Tineo causa una baja en la ganadería del expresidente de Central Lechera Asturiana

Un nuevo ataque de lobos en Tineo causa una baja en la ganadería de Bertino Velasco, quien fue hasta 2022 presidente de Centra Lechera Asturiana. El suceso se produjo la noche del martes en una finca de cuatro hectáreas situada cerca de la localidad de Bustellán, aunque la ganadería está ubicada en Folguerúa, y se saldó con la muerte de una novilla de la raza frisona, de 17 meses y preñada.

En la finca había ocho animales de los que solo se vio afectada la novilla muerta, que resultó ser la más joven del rebaño. Cuenta Velasco que por las heridas que presentaba y el lugar donde se produjo el ataque, varios lobos la acorralaron y la hirieron causándole la muerte al desangrarse. En este caso, asegura que los cánidos no aprovecharon para comerse ninguna parte de la novilla.

“Sabemos que por la zona hay dos manadas, dos lobas con crías y suponemos que deben estar sacándolos para enseñarles a cazar por la época del año en la que estamos”, detalla el ganadero, que dio parte a su seguro y le certificaron que la novilla había sido atacada por varios lobos, al presentar heridas en diferentes partes del cuerpo.

La novilla atacada por los lobos cerca de Bustellán. / R. D. Á.

En este caso, la ganadería optó por dar parte al seguro de la pérdida en lugar de a la Consejería de Medio Rural y recibirá una compensación de 1.700 euros. “No sé si la compensación de consejería sería mayor o menor, pero igualmente nunca te van a pagar el valor real del animal que se pierde, en este caso tenía un alto valor genético y estaba preñada”, lamenta.

Asegura que, por la zona, cercana a la Casa del Puerto, se oye a menudo que se producen ataques de lobos y que sobre todo afectan a potros o ganado menor, siendo menos habitual que ataquen a rebaños de vacas. En su caso concreto, es la tercera pérdida que tiene a lo largo de todos los años que lleva en funcionamiento la ganadería. No obstante, reconoce que mantener el ganado en extensivo es un riesgo “porque sigue habiendo mucho lobo”, pero confiesa que es “imposible tener todo el ganado estabulado”.