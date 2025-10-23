El parque de cuerdas de Tapia, un equipamiento único en el Occidente, que ya ronda las 10.000 visitas

El parque de cuerdas y tirolinas que abrió en Tapia en junio de 2024 se consolida como un recurso destacado para vecinos y visitantes. En sus dos primeras temporadas abierto al público, Aguaxosa Aventura ronda ya los 10.000 visitantes. Una cifra positiva, pero que puede crecer: "Todavía hay gente que no lo conoce", señala David García, uno de los tres socios de este proyecto único en el Occidente.

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Turismo de la Universidad de Oviedo se acercaron ayer al equipamiento, que ya ha cerrado la temporada estival, para conocer un proyecto de referencia en materia de turismo sostenible. La gestora cultural de Espacio Tormaleo, Olaya Alonso, guió la visita a través de tres iniciativas turísticas del Occidente que han recibido ayudas del proyecto europeo SUSRUR (Support for rural and remote tourism SMEs), una inicitiva de la UE para apoyar pymes del sector turístico en zonas rurales de la que Espacio Tormaleo es socio colaborador.

Además de Aguaxosa Aventura, visitaron las Cabañas Huma, de Vegadeo, y el albergue turístico La Yalga, de Querúas. "A los chavales les sirve para ver de cerca casos reales, acercarse a la realidad de los proyectos y les está gustando, están haciendo muchas preguntas", apuntó Olaya Alonso.

Un complemento

En Aguaxosa, David García y la trabajadora Dulce Martínez les explicaron este proyecto que busca ofrecer una experiencia en la naturaleza. "Lo que ofrecemos es un complemento al resto de oferta de la comarca. Es una actividad que te lleva dos horas y te aporta un reto, después puedes quedarte a comer y aprovechar el día por la zona. Cuanto más actividad haya en los alrededores, más gente te visita porque ahora el turista se mueve mucho y aprovecha todas las opciones a su alcance", señala Dulce Martínez.

Aguaxosa, que abre de junio a septiembre, tiene en mente ofrecer un circuito complementario que sirva para los menores de cinco años, pues los pequeños (la altura mínima es 110 centímetros) no pueden acceder al itinerario de aventura en los árboles.