El templo japonés escondido en una montaña de Asturias que hace tratamientos "sanadores": camas de tierra roja y masajes a base de pisadas

En una aldea perdida de Asturias, en lo alto de una montaña del concejo de Taramundi y junto a tres tejos centenarios se encuentra Naroga, un templo japonés que ofrece tratamientos "sanadores" y que construyó con sus propias manos un monje budista. En la casa-templo viven el maestro Asho, la maestra Ichijo y la terapeuta Yuka con el objetivo de "compartir su filosofía de vida y ofrecer un espacio de calma, sanación y meditación", según cuentan en sus redes sociales.

Los tratamientos

Aunque Naroga parezca algo demasiado exótico para Asturias, la realidad es que este templo japonés tiene lista de espera. Los tratamientos consisten en una sauna purificadora, en la que todo el cuerpo, salvo la cabeza, queda cubierta a una temperatura más alta de lo normal; un masaje terapéutico, en el que te pisan con los pies; un baño de tierra roja, que es una especie de cama de arcilla; y la lira, un instrumento que te colocan sobre el vientre a la vez que la terapeuta Yuka canta. En la actualidad, el maestro Asho ha sustituido la sauna por el baño de tierra roja.

No es un lugar de ocio

Cada sesión de sanación (máximo dos personas) dura dos horas y media. Por lo que en Naroga solo atienden tres grupos (seis personas) al día. Según explican en sus redes sociales (@narogaterapia), el templo japonés de Taramundi "no es un lugar de ocio ni un espacio turístico". De hecho, debido a la gran afluencia de curiosos que han llegado hasta allí, el maestro Asho y su equipo han tenido que eliminar la localización en Google Maps.

Donativos y salvación de los tejos

Su actividad se sustenta a base de donativos, siendo la mínima aportación de 30 euros por paciente. El dinero se destina al mantenimiento del templo y sus tratamientos y al apoyo de los tres tejos "sagrados". Según el maestro Asho, que decidió asentarse en este lugar de Asturias precisamente por estos árboles centenarios, las raíces se encuentran oprimidas por el paso de una carretera. Así que el objetivo del maestro Asho es "salvarlos": liberarlos de ese camino y "construir uno alternativo".

Cita previa

Nagora solo atiende con cita previa a través de su número de Whatsapp (611876220). No hablan bien español y no atienden llamadas, solo mensajes. Una vez concertada la reserva, el maestro Asho revela la localización exacta del templo. Pero avisan: "Si usted contacta con otros propósitos ociosos o simple curiosidad, ruego que se detenga; de hacerlo estará perjudicando a quienes necesiten verdaderamente de ella".

Masaje Naroga

En sus redes sociales, explican con detalle todos sus tratamientos. Así, por ejemplo, detallan que el masaje Naroga "conduce al cliente a una profunda quietud, armoniza el Qi (energía vital) y restablece el equilibrio del sistema nervioso autónomo. Es una delicada digitopresión del corazón: una experiencia en la que cuerpo y alma se unen en silencio".

Baño en tierra roja

Por su parte, lo que llaman baño Naroga es "una experiencia única de sanación natural". "Utilizamos Komenuka (salvado de arroz) mezclado con hierbas medicinales y lo fermentamos durante un mes con microorganismos beneficiosos. Este proceso da vida a un poderoso agente fermentador, desarrollado durante años por la monja japonesa Ichzyo y cultivado con éxito en España", señalan.

La clave de este baño está en su proceso de fermentación. "Gracias al cuidadoso control de temperatura, el salvado alcanza por sí mismo temperaturas de 60°C, generando un calor enzimático que desintoxica profundamente el cuerpo y descompone toxinas de manera natural. Al sumergirte entre 15 y 20 minutos, activarás tu poder de autocuración, mejorarás el flujo energético y aliviarás el cansancio físico y emocional", prometen.