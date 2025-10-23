Valdés congela impuestos y tasas en 2026: "No necesitamos recaudar más"

En Valdés no habrá subidas fiscales en 2026. Ni en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), ni en la viñeta (Tracción Mecánica), ni en ninguna otra tasa. Porque, sencillamente, no hace falta. Así lo afirma el concejal de Promoción Económica, Ismael González: "La situación es desahogada y no se hace necesario aumentar la recaudación". El Ayuntamiento valdesano descarta así tocar al alza ningún impuesto municipa por séptimo año consecutivo.

El mensaje del gobierno local es tan directo como inusual en estos tiempos: se puede mantener el pulso inversor sin pedir un euro más al contribuyente. "Los recursos de los que disponemos para 2026 permitirán ejecutar la inversión prevista en servicios y obras públicas", asegura González, quien todavía no detalla cuáles serán las inversiones reales. De hecho, el primer paso para elaborar el borrador es conocer los ingresos estimados y, por tanto, si habrá o no subida de impuestos y tasas.

"Afinando" la economía desde hace años

González confirma que Valdés lleva años "afinando" la gestión económica. En mandatos anteriores, se actualizaron tasas deficitarias como las de basura y agua potable, eliminando un desfase de 600.000 euros. Con ese ajuste, el Ayuntamiento valdesano ganó margen de maniobra para continuar invirtiendo sin pedir más a los vecinos.

"Esa decisión nos permitió sostener los servicios y, al mismo tiempo, reforzar la capacidad inversora", señala el concejal. El gobierno presume, además, de un dato: la carga fiscal se mantiene en niveles de 2019. "Hemos conseguido ampliar los servicios públicos y las inversiones en infraestructuras sin subir impuestos. Ese es el gran éxito de esta administración", recalca González.

A cierre del pasado ejercicio, las cuentas municipales reflejan estabilidad, añade el edil. Hay 17.000 euros de superávit, cero deuda financiera y 1,2 millones en tesorería. Con esas cifras, el Ayuntamiento presume de "solvencia".

Las bonificaciones, sin cambios

Tampoco hay cambios en las bonificaciones.

Se mantienen los incentivos fiscales a quienes crean empleo indefinido, rehabiliten fachadas o construyan viviendas destinadas a jóvenes menores de 40 años.