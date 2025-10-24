El consejo de una mujer centenaria de Valdés a los jóvenes: "Que disfruten mucho la vida y que trabajen"

Úrsula Severina Díaz espera sentada en la mesa presidencial junto a su hermano, José Antonio. La mujer cumplirá pronto 100 años (lo hará el 15 de diciembre "si Dios quiere") y por ello es la invitada "especial" del 18º encuentro de mayores de Valdés. Una cita "histórica" para el concejo que reúne cada año a centenares de vecinos de más edad. En esta edición, 500.

Úrsula Severina Díaz, natural de Canero y la tercera de seis hermanos, desarrolló su vida en Gijón desde que se casó, con 25 años. "Tuvo mucha suerte en casa porque se dedicó a hacer la limpieza y la comida", dice su hermano con una sonrisa.

"Eran otros tiempos y el resto de hermanos teníamos que trabajar en la casa", añade. Se refiere a la ganadería y la huerta. Úrsula asiente mientras escucha a su hermano, aunque lanza un órdago: "Aquello tampoco era fácil".

"No me puedo quejar"

Oye bien y su movilidad le permite dar paseos ("con mi carricoche") por la zona verde de la residencia donde vive, Abhal de Luarca. Hasta hace "relativamente poco", estaba en Gijón. Allí su marido, ya fallecido, trabajó primero en la empresa ALSA y más tarde en los autobuses municipales. "Tuve una buena vida, no me puedo quejar", dice.

Pero pronto llega el tabú: "Se me murieron dos bebés". Pasada la pena, llegan otros recuerdos. "Conocía toda España gracias a los viajes de los jubilados" y se lanza con un mensaje para los jóvenes: "Les diría que disfruten mucho de la vida y trabajen".

"Un día para el encuentro"

En el encuentro de mayores valdesano también se rinde homenaje a los vecinos que cumplen años. En esta edición, 17. El Ayuntamiento la comida y el baile posterior. El Alcalde, Óscar Pérez, destaca la importancia de esta cita para los mayores para el concejo.

Es un día para el encuentro de muchos vecinos que no se ven desde hace tiempo". El regidor también recuerda que la cita, desde que está en el gobierno, se celebra en Valdés gracias a un espacio público municipal y la opción de contratar a una empresa de Valdés que sirve un catering.

El director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, también estuvo presente en la comida. "Forma parte de la agenda pública de Asturias y fomenta la sociabilización de personas mayores, algo que favorece un envejecimiento saludable", apunta. "Es una herramienta para luchar contra la soledad no deseada".