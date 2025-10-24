Mejoras en el hospital de Jarrio: el centro sanitario cabecera del Noroccidente suma una segunda sala de radiología general

El hospital de Jarrio suma una segunda sala de radiología general, que entrará en funcionamiento la próxima semana y cuya inversión ha ascendido a 153.186 euros. La Consejería de Salud ha destinado este año 358.070 euros a la mejora del equipamiento de este servicio, que cuenta con una ampliación de unos 60 metros cuadrados y la redistribución de los espacios del servicio. Además, la inversión ha supuesto la incorporación de equipos de alta tecnología para facilitar el diagnóstico por imagen.

“Estamos muy contentos porque por fin hemos conseguido la segunda sala de radiología general, hasta ahora teníamos una para atender todos los pacientes del área y contar con esta nueva sala nos va a permitir duplicar el número de estudios”, celebra la jefa del Servicio de Radiología del hospital de Jarrio, Elba González. Una mejora, que asegura que además da tranquilidad a los profesionales puesto que va a permitir que cuando se pueda dar una avería o parones por mantenimiento “no afecte a la atención de los pacientes”.

Entre las ventajas de la nueva sala de radiología, Elba González destaca que cuenta con “funciones automatizadas, por lo que facilita el trabajo de los técnicos, además mejora la calidad de imagen y muy importante, disminuye la dosis de radiación a los pacientes”.

Nueva sala de rayos del hospital de Jarrio. / Consejería Salud

La renovación de las instalaciones ha supuesto que ahora haya dos zonas diferenciadas. En la primera, se encuentran la sala de mamografía y dos espacios para ecografías, uno de ellos con un nuevo ecógrafo adquirido este verano por 95.348 euros. En la segunda zona, contigua a la anterior, se ubican las salas destinadas a realizar e interpretar pruebas radiológicas. Es en una de ellas donde se ha instalado la nueva sala de rayos.

En este espacio también se ubican un ortopantomógrafo y su sala de telemando, que se adquirieron en marzo por 17.636 euros. Este aparato permite obtener imágenes panorámicas de la cavidad bucal y evita que los pacientes tengan que desplazarse al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para realizar estas pruebas.

Fuentes de la Consejería de Salud detallan que las obras también han permitido mejorar “el espacio de trabajo del personal y la creación de nuevos puestos”. Especifican que “ahora todos los especialistas desarrollan su labor en una misma sala, más amplia, y se ha centralizado la sala de informes en un único punto. Además, se ha creado un área polivalente para reuniones y un despacho para la supervisora”.

Recuerdan desde Salud que el pasado mes de febrero también se incorporó al servicio un nuevo arco quirúrgico de última generación para mejorar la precisión y seguridad en las intervenciones y minimizar la exposición radiológica. Un equipo portátil que tuvo un coste de 91.900 euros y que está diseñado para el trabajo en quirófano, ya que permite obtener imágenes radiológicas “en ultra alta definición y en tiempo real”. Esto se traduce “en reducción del tiempo de las operaciones y aumento de la seguridad para pacientes y especialistas”.