Taller de calabazas y mermeladas, degustación de freixuelos, mercado y actuaciones musicales: el plan de Belmonte para celebrar el otoño

La actividad comenzará a las 10:30 horas y se prolongará durante toda la jornada, menos el domingo, que el cierre se adelanta a las 15:00 horas

Otra cita festiva celebrada en la capital belmontina.

Otra cita festiva celebrada en la capital belmontina. / R. T. C.

T. Cascudo

Belmonte de Miranda

Belmonte de Miranda se vestirá de fiesta este fin de semana con su tercer Festival de Otoño. Degustaciones, música, talleres y un mercado de productos tradicionales tomarán la capital belmontina.

La jornada del sábado comenzará a las 10:30 con la apertura de una barra a cargo de la asociación cultural Pico Cervera, un punto de encuentro para socializar y disfrutar del ambiente festivo. A las 11:00, los interesados tendrán la oportunidad de visitar Shiit-Astur, una empresa de cultivo de setas afincada en el concejo. También habrá visitas guiadas al Cercado del Lobo, a las 12:30 y las 16:00. Estas visitas, así como los talleres, requieren inscripción previa en el teléfono 628 007 376.

A las 13:00 horas habrá un taller de velas y, a las 17:00 horas, otro de mermeladas. A esta hora también empezará la degustación gratuita de freixuelos y tortos de picadillo gentileza de la Asociación de Vaqueiros de alzada del concejo. A las 18:00 horas está programado un taller de calabazas y, media hora después, una demostración de elaboración de sidra dulce y asado de castañas. Además, a las 19:30 horas habrá hinchables para los más pequeños y, los mayores, podrán asistir a la charla coloquio "Mujer rural". A las 20:00 horas se ofrecerá una degustación gratuita de castañas asadas y sidra dulce y, a las 20:30 horas el grupo Ciudadano Vil pondrá el broche musical a la jornada del sábado.

El programa del domingo

El domingo mantendrá el espíritu festivo, iniciando con la barra abierta de la asociación cultural Pico Cervera, a las 10:30. Se repetirán las visitas guiadas al Cercado del Lobo y también talleres como el de velas, previsto para las 12:00 horas.

A las 12:00 está prevista la actuación del grupo de gaitas "Aires de Valdés" y, seguidamente, a las 13:00, se repetirá la popular degustación de freixuelos y tortos de picadillo de la mano de la Asociación de Vaqueiros de alzada del concejo. El broche gastronómico lo pondrá el asado y degustación de castañas, así como la elaboración y degustación de sidra dulce. La clausura del festival está prevista para las 15:00 horas.

