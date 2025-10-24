¿Tienes un grupo y quieres actuar en el Occidente? Esta asociación te puede ayudar

"Me da rabia cuando un fin de semana veo que no hay una sola actuación o me encuentro con un chaval que toca muy bien y no tiene con quien actuar. Por eso me animé a crear esta asociación, para poner en comunicación a los grupos, los músicos y las asociaciones. Es colaboración pura y dura con la idea de hacer cosas para la comunidad". Habla la tapiega afincada en La Caridad, Rebeca Lamelas, que acaba de crear la asociación "De cosecha propia El Franco". La presentación del colectivo será hoy, viernes, y no faltará la música.

"El fin de la asociación es juntar a todo el mundo con inquietudes musicales y favorecernos entre nosotros. Comenzamos con la música, pero luego se podría extender a recitales u otro tipo de expresiones artísticas. Se trata de dar visibilidad a lo que se hace aquí, que te pueda llamar una asociación que tiene ganas de hacer algo y no sabe cómo, por ejemplo", cuenta Lamelas, la cantante del grupo Cover Crush.

La presentación del colectivo tendrá lugar hoy viernes, 24 de octubre, en el auditorio de As Quintas, en La Caridad. La entrada es voluntaria y la apertura de puertas será a las 20:00 horas. La cita comenzará con la presentación oficial del colectivo y, a continuación, habrá diferentes actuaciones. Entre ellas, está prevista la de los grupos Mógaros, Evasión, Cover Crush y Plasma.