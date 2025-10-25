Los estudiantes del instituto de Vegadeo conocen la importancia de la biodiversidad gracias al biólogo Miguel Delibes
El investigador presentó al alumnado de Bachillerato su libro “Gracias a la vida”
El biólogo e investigador Miguel Delibes de Castro, hijo del reconocido escritor de nombre homónimo, ha estado en Castropol y Vegadeo gracias al Foro Comunicación y Escuela para presentar su libro “Gracias a la vida” (Destino), en el que aborda la importancia de la biodiversidad y la importancia de todas las especies de fauna y flora.
Este viernes a mediodía, los estudiantes de Bachillerato del instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo, tuvieron la oportunidad de conocer al biólogo, que ha estado buena parte de su vida ligado al parque nacional de Doñana y al estudio del lince ibérico, y pudieron plantearle sus preguntas y reflexiones sobre su libro, que todos ellos leyeron dentro de la asignatura de biología.
Una publicación con la que el autor da protagonismo a especies animales y vegetales que pasar inadvertidas pero que insiste “son fundamentales para la vida”, algo que sobre lo que considera que la sociedad debería ser consciente.
Un mensaje que también pudo transmitir al público general el jueves con una ponencia que se celebró en en la biblioteca Menéndez Pelayo de Castropol.
