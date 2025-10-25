Los eurodiputados asturianos acercan la Unión Europea a Tineo: “Es el marco que va a condicionar la vida de los ciudadanos”

Los estudiantes de los ciclos de Formación Profesional de la Escuela de Selvicultura del instituto Concejo de Tineo recibieron este viernes la visita de la eurodiputada del PP Susana Solís, que quiso acercarles Europa y sus políticas, pero, sobre todo, llegaba con el objetivo de conocer a los futuros profesionales que se encargarán de “preservar nuestro patrimonio”.

“Europa se encuentra en cada hectárea de estos bosques que están gestionando, en cada cortafuegos que se vaya a hacer, en cada suelo que ayudemos a proteger, por lo tanto, no es algo lejano, sino que es el marco que define muchas de las reglas que luego van a condicionar la vida de los ciudadanos y el trabajo de la gente que cuida los bosques”, explicó a los estudiantes, para hacerles ver la importancia de entender las normas que llegan de la Unión Europea para poder tener la capacidad de exigir que “las políticas sean más justas, que los fondos estén mejor gestionados o que la transición ecológica no se haga de espaldas al mundo rural”.

Se detuvo explicando la Política Agraria Común (PAC) a la que definió como “la gran herramienta que permite que el campo asturiano siga vivo” y comentó alguna de las exigencias que está planteando su grupo en el parlamento europeo: simplificar la PAC y frenar su recorte financiero, así como evitar la centralización de los fondos europeos.

La visita de Susana Solís complementó la realizada el pasado mes de septiembre por el eurodiputado socialista Jonás Fernández que acercó al alumnado de Bachillerato y del ciclo formativo de Administración y Finanzas el funcionamiento de las instituciones europeas, el papel de los eurodiputados y los retos a los que se enfrenta la Unión Europea. De este modo, explicó cómo es el trabajo en las comisiones parlamentarias, especialmente, en las áreas de economía, fiscalidad y presupuestos.

Estas visitas surgieron de un proyecto Erasmus realizado por el profesorado de los ciclos de Formación Profesional en Bruselas, donde mantuvieron una reunión con los eurodiputados y les invitaron a visitar el centro y acercar la Unión Europea a los estudiantes.