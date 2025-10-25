Los eurodiputados asturianos acercan la Unión Europea a Tineo: “Es el marco que va a condicionar la vida de los ciudadanos”
Susana Solís y Jonás Fernández mostraron su trabajo en el parlamento europeo a los estudiantes del instituto de Tineo
Los estudiantes de los ciclos de Formación Profesional de la Escuela de Selvicultura del instituto Concejo de Tineo recibieron este viernes la visita de la eurodiputada del PP Susana Solís, que quiso acercarles Europa y sus políticas, pero, sobre todo, llegaba con el objetivo de conocer a los futuros profesionales que se encargarán de “preservar nuestro patrimonio”.
“Europa se encuentra en cada hectárea de estos bosques que están gestionando, en cada cortafuegos que se vaya a hacer, en cada suelo que ayudemos a proteger, por lo tanto, no es algo lejano, sino que es el marco que define muchas de las reglas que luego van a condicionar la vida de los ciudadanos y el trabajo de la gente que cuida los bosques”, explicó a los estudiantes, para hacerles ver la importancia de entender las normas que llegan de la Unión Europea para poder tener la capacidad de exigir que “las políticas sean más justas, que los fondos estén mejor gestionados o que la transición ecológica no se haga de espaldas al mundo rural”.
Se detuvo explicando la Política Agraria Común (PAC) a la que definió como “la gran herramienta que permite que el campo asturiano siga vivo” y comentó alguna de las exigencias que está planteando su grupo en el parlamento europeo: simplificar la PAC y frenar su recorte financiero, así como evitar la centralización de los fondos europeos.
La visita de Susana Solís complementó la realizada el pasado mes de septiembre por el eurodiputado socialista Jonás Fernández que acercó al alumnado de Bachillerato y del ciclo formativo de Administración y Finanzas el funcionamiento de las instituciones europeas, el papel de los eurodiputados y los retos a los que se enfrenta la Unión Europea. De este modo, explicó cómo es el trabajo en las comisiones parlamentarias, especialmente, en las áreas de economía, fiscalidad y presupuestos.
Estas visitas surgieron de un proyecto Erasmus realizado por el profesorado de los ciclos de Formación Profesional en Bruselas, donde mantuvieron una reunión con los eurodiputados y les invitaron a visitar el centro y acercar la Unión Europea a los estudiantes.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés