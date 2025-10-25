María del Carmen Suárez recibe el galardón “Mujer Rural” de Navia por su labor solidaria
El acto de entrega de la distinción contó con una ponencia sobre emigración femenina, una actuación musical y una exposición dedicada también al tema migratorio
Navia hizo entrega este viernes de su premio “Mujer Rural 2025” a María del Carmen Suárez, natural del vecino municipio de Coaña pero residente en Navia desde hace 52 años. El acto comenzó a las 17.00 horas en el Casino de Navia y comenzó con una mesa redonda en la que se abordó la emigración femenina bajo el título: “Voces femeninas en los procesos migratorios: historias de vulnerabilidad y resiliencia”.
Una temática muy vinculada con la homenajeada por su trabajo altruista brindando apoyo a las mujeres inmigrantes que llegar al concejo. Una entrega a los demás que busca ser reconocida por el galardón que le concede el Ayuntamiento de Navia, a través del Consejo Municipal de la Mujer, que la eligió como merecedora de la distinción en reconocimiento a su “labor ingente de ayuda desinteresada a todas las personas, destacando su profunda solidaridad y acción social”.
Destacan de María del Carmen Suárez que “de forma totalmente altruista, se dedica a asesorar, buscar empleo y derivar a estas personas a las instituciones que pueden brindarles ayuda”.
La nueva “Mujer Rural” de Navia agradeció el galardón, que asegura que le sorprendió y cuenta que esa labor que le reconocen de echar una mano a quien lo necesita lo hace “porque me gusta ayudar”.
El acto finalizó con la actuación musical de la Escuela Internacional de Músicos y la visita a la exposición “Asturianos en América: emigración y exilio”.
