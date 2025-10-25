María del Carmen Suárez recibe el galardón “Mujer Rural” de Navia por su labor solidaria

Navia hizo entrega este viernes de su premio “Mujer Rural 2025” a María del Carmen Suárez, natural del vecino municipio de Coaña pero residente en Navia desde hace 52 años. El acto comenzó a las 17.00 horas en el Casino de Navia y comenzó con una mesa redonda en la que se abordó la emigración femenina bajo el título: “Voces femeninas en los procesos migratorios: historias de vulnerabilidad y resiliencia”.

La mesa redonda que abrió el acto de entrega del galardón en el Casino de Navia. / R. D. Á.

Una temática muy vinculada con la homenajeada por su trabajo altruista brindando apoyo a las mujeres inmigrantes que llegar al concejo. Una entrega a los demás que busca ser reconocida por el galardón que le concede el Ayuntamiento de Navia, a través del Consejo Municipal de la Mujer, que la eligió como merecedora de la distinción en reconocimiento a su “labor ingente de ayuda desinteresada a todas las personas, destacando su profunda solidaridad y acción social”.

Destacan de María del Carmen Suárez que “de forma totalmente altruista, se dedica a asesorar, buscar empleo y derivar a estas personas a las instituciones que pueden brindarles ayuda”.

La nueva “Mujer Rural” de Navia agradeció el galardón, que asegura que le sorprendió y cuenta que esa labor que le reconocen de echar una mano a quien lo necesita lo hace “porque me gusta ayudar”.

El acto finalizó con la actuación musical de la Escuela Internacional de Músicos y la visita a la exposición “Asturianos en América: emigración y exilio”.