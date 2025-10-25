Salud niega fallos en el cribado de cáncer de mama en el área de Jarrio

La consejería de Salud del Principado defendió ayer el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en Asturias tras las quejas por retrasos en diagnósticos en el área de Jarrio durante la pandemia. Salud asegura que toda la población que estaba sujeta al cribado fue evaluada y que todos los casos detectados fueron informados, si bien la consejería admite "una ralentización" debida a cuestiones organizativas del servicio de radiología del área sanitaria I y a la suspensión temporal de pruebas por la pandemia.

El Servicio de Salud celebra al año unas 50.000 mamografías a asturianas de entre 50 y 70 años, con una participación superior al 70%. El Principado tiene además previsto ampliar el cribado y extenderlo a mujeres de hasta 74 años.

Fuentes del Gobierno explicaron que el programa opera en periodos bienales. Para ello, se realiza una convocatoria sistemática de las mujeres en el rango de edad establecido mediante carta, con el objetivo de garantizar la cobertura a todas las participantes en esos dos años correspondientes. El reparto y ritmo de las pruebas se organiza de manera "adaptada a la singularidad de cada área sanitaria", señalaron las mismas fuentes.

El Principado admite que hubo demoras por el Covid con especial incidencia en el área de Jarrio, pero recalca que no hubo mala praxis. "En el área de Jarrio la ronda de cribados del ciclo 2019-2020 se inició en enero de 2019 para una población estimada de 6.471 mujeres", afirman en Salud.

Debido a problemas de personal en el Servicio de Radiología de Jarrio se ralentizó el ritmo de pruebas. Para solventarlo, en noviembre de 2019 se planteó una colaboración con el Hospital de Cruz Roja con el objetivo de mantener la secuencia de pruebas. Sin embargo, el inicio de la pandemia supuso la paralización obligatoria de las convocatorias hasta noviembre de 2020, en el marco de los ajustes de servicio llevados a cabo en toda la sanidad.

Con todo, se seguían desarrollando las pruebas de las mujeres convocadas, explica el Gobierno. En ese periodo se mantuvo la atención a mujeres con patología confirmada o en seguimiento. En mayo de 2020 se reanudaron las citaciones de seguimiento y otras valoraciones y el 9 de noviembre se reanudó el cribado poblacional ordinario.

Quedaban en el área de Jarrio 3.994 mujeres por citar, pero "con el refuerzo de coordinación y el copromiso de profesionales" todas las mujeres pendientes se habían sometido a mamografías en abril de 2021. Es decir, la cohorte correspondiente al bienio 2019-2020 quedó completada cuatro meses después.

El Principado niega que esa situación pusiese en riesgo a pacientes, dado que en esa ronda se diagnosticaron 20 casos de cáncer; 15 en 2019 y 5 en 2020, todos en estadio 1.

El PP y Vox han pedido la comparecencia en la Junta General de la consejera Conchita Saavedra para que explique el funcionamiento del cribado y la situación producida en el área occidental.