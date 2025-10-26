El cross solidario de Figueras logra el objetivo y recauda 12.100 euros para el hospital de Jarrio y su servicio de oncología

La Asociación Figueras Solidario hizo entrega este sábado a la gerencia del área sanitaria I, con cabecera en el hospital de Jarrio (Coaña), de los 12.100 euros recaudados en el Cross Paseo Solidario Villa de Figueras, que se celebró el pasado agosto en el entorno de la playa de Arnao.

Fueron 1.200 personas las que se sumaron a esta cita en su décimo tercera edición, que, junto con donativos anónimos y patrocinios, aportaron su granito de arena para conseguir suficiente dinero y comprar nuevos aparatos para el servicio de oncología del hospital de Jarrio.

En esta ocasión, la donación sirvió para comprar un dispositivo complementario al colposcopio, que sirve para detectar y diagnosticar lesiones precancerosas o cancerosas en el cuello uterino.

Para el presidente de la asociación, Manuel Guerra, "el trabajo de Figueras Solidario habrá merecido la pena con un solo caso que se detecte precozmente en el área sanitaria I; es más, para evitar un solo viaje a Oviedo de la persona enferma también habrá valido la pena".

Destaca que en las trece ediciones de la popular carrera ya han logrado recaudar más de 100.000 euros destinados a la compra de aparataje para el departamento de oncología. Entre las donaciones destacan diferentes tipos de monitores para facilitar el diagnóstico precoz del cáncer, una lámpara de quirófano, un histeroscopio y nueve lámparas dermatológicas, un laparoscopio, un ecocardiógrafo portátil, un fibronasorinolaringoscopio y una sonda ganglio centinela, que fue lo adquirido el pasado año. Ahora la asociación ya está pensando en la edición del próximo agosto.