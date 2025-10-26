El restaurante asturiano, ubicado en una coqueta casa familiar y al borde de un increíble cabo, en el que comió Meryl Streep: "Espectacular"

Está en el concejo de Cudillero, a un paso de Cabo Vidio y presume de haber tenido sentada en su comedor a una premio "Princesa de Asturias". Y no a una más, sino a la mismísima actriz Meryl Streep, que en 2023 recibió el galardón de las Artes. Justo antes de poner rumbo a Estados Unidos, la popular intérprete se dio un último festín de gastronomía asturiana en el hotel-restaurante Cabo Vidio, liderado por el chef Jairo López.

El restaurante, con vistas a una terraza ajardinada, se ubica en una coqueta casa familiar con sillas de colores. En una de ellas se sentó Meryl Streep y su hermano Harry para degustar un menú muy de mar, que consistió en quisquillas, almejas a la marinera, fabas con cocochas de bacalao, merluza a la sidra y cremoso de chocolate. Todo ello acompañado de sidra Brut Nature Ramos del Valle. "Por lo que nos dijo se fue muy contenta, le gustó mucho la comida", confesó entonces el cocinero. "Firmaba que todos los clientes fueran igual de encantadores y educados como Meryl Streep", añadió.

Hotel restaurante Cabo Vidio / Hotel restaurante Cabo Vidio

Con alojamiento

El restaurante de Jairo López ofrece una excepcional cocina a base de producto de temporada, pescados del Cantábrico y las mejores carnes. Y además de comer, puedes dormir. El establecimiento hostelero de Cabo Vidio dispone de doce bonitas habitaciones con desayuno incluido.

Según la Guía Michelín, la cocina del resturante Cabo Vidio es "tradicional asturiana, con platos como las fabes con cocochas de bacalao, el pastel suave de centollo o sus lomos de sargo a la sidra, en los que siempre se ensalzan las materias primas de la zona".

Asomado al mar Cantábrico

El entorno es de ensueño, ubicado en uno de los balcones al Cantábrico más espectaculares de Asturias. Como su propio nombre indica, el resturante Cabo Vidio está en Cabo Vidio, desde donde se puede divisar Estaca de Bares o el Cabo Peñas. Desde Oviedo, el trayecto en coche son unos 40 minutos.

En Tripadvisor, los comensales ponen por las nubes este restaurante, que califican de "espectacular". "Todo lo que pedimos fue una experiencia gastronómica increíble. Croquetas de calamares con alioli de ajo negro, almejas al ajillo, pulpo con puré patatas y fabada, postre tarta de queso con mermelada y arroz con leche requemao", comenta uno. "Excelente trato, cercanía y confianza desde el inicio, muy buen producto y muy buena elaboración, las almejas inolvidables, igual que el escabeche de bonito", señala otro. "El local y el entorno, es muy coqueto y tranquilo, y Jairo (el chef, el dueño, el que te atiende, el que hace de todo....), es un encanto, verlo trabajar con esa sonrisa y dedicación, es muy inusual en la hostelería", añade otro.