El restaurante "poco lujoso, pero auténtico" y cercano a Asturias donde el rey Felipe, doña Letiiza y la Princesa Leonor se refugiaron para comer en familia: Carneru , almejas , berberechos al vapor

La Familia Real ha disfrutado de unos días con una agenda repleta de actos en el Principado. El motivo no podía ser otro que la ceremonia de los premios "Princesa de Asturias" 2025 en los que el Rey Felipe VI ha ido cedidendo protagonismo a su hija y heredera, la princesa Leonor, como se ha visto en la gala que tuvo lugar el pasado viernes y en el posterior "Pueblo Ejemplar" de 2025, que este año cayó en Valdesoto (Siero).

Durante su estancia, la Familia Real acudió al auditorio príncipe Felipe de Oviedo, al tradicional concierto de los premios "Princesa", se reunieron con los alumnos premios fin de grado de la Universidad de Oviedo, las medallas de Asturias y comieron con los galardonados y patronos de la Fundación en la tradicional comida del viernes, previa a la ceremonia en el teatro Campoamor, que tuvo lugar en el hotel de la Reconquista de Oviedo.

En Valdesoto, tras hacer una visita que cautivó a don Felipe, doña Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, la Familia Real acompañó a cerca de 800 comensales en la tradicional comida del Pueblo ejemplar que tuvo lugar en el polideportivo de Villarea de Valdesoto. Los asistentes degustaron un menú donde la gastronomía asturiana era la clara protagonista: Crema de puerros, croquetas de chosco de Tineo, tortilla de sardinas salonas, emparedado de lacón relleno, selección de quesos asturianos, bollinos preñaos de Les Comadres, cecina con queso Ovin de cabra curado, tortinos de maiz con queso y jamón ibérico y, como plato principal, pote asturiano con fabes de Argüelles y pantrucu. De postre, los asistentes pudieron tomar una trata de almendras.

Sin duda, el norte y su gastronomía encandila a la Familia Real. Hace apenas un mes, los reyes, don Felipe VI y doña Letizia viajaban hasta Galicia para asistir a una cena privada en conmemoración por los cuarenta años de la jura de bandera de la promoción de la Armada del monarca. Ese fin de semana aprovechaban su escapada para comer con su hija, la princesa Leonor.

Los monarcas se dejaron ver saliendo del restaurante 'O Loxe Mareiro', situado en Pontevedra, junto con la princesa Leonor y fueron recibidos por los ciudadanos con un aplauso. Haciendo gala de su amabilidad, los tres se mostraban de lo más cercanos saludando a todos los presentes. "Asomado a la ría de Arousa, y a los curiosos palos o varas que delimitan los parques de cultivo donde crecen las famosas almejas de Carril, O Loxe Mareiro ha recuperado una antigua casa de comidas de tradición marinera. En este sencillo restaurante de ambiente rústico-actual, que aparte del comedor cuenta con una coqueta terraza y una mesa en la cocina, ofrecen una propuesta totalmente volcada en los productos del mar, siempre con honestidad y bajo el paraguas tanto de su pequeña carta como de un completo menú degustación (Arousa)", destaca sobre este restaurante la prestigiosa guía Michelín.

En cuanto a las valoraciones en conocidas páginas web dedicadas a la puntuación de locales hostelero, O Loxe Mareiro, puede presumir de tener una buena nota y buenos comentarios de los visitantes que han acudido a disfrutar de sus platos. "Sitio entrañable, poco lujoso, pero auténtico. Muy buena ubicación para ver y sentir lo que te van a poner para comer. Atención muy cercana. Vale lo que cuesta!"; "Cuando un equipo ama su trabajo y la tierra donde trabaja es imposible fallar ,el producto se nota muchísimo que es tratado con todo el mimo posible".

Entre las especialidades de este restaurante destacan el carneru (una especia de berberecho, pero más grande), las navajas (también de un tamaño considerable) o su mejillón "etiqueta negra", con vinagreta.