Aurelio Rojas, el cardiólogo más viral de España, de 35 años, le dedica una oración a Dios desde Asturias: "Por fin he entendido que no me llamaste para ser perfecto"
El popular médico ha compartido con su millón de seguidores una bonita reflexión sobre su fe
Aurelio Rojas (35 años) es uno de los cardiólogos más seguidos en redes sociales. Solo en Instagram, en donde hace una importante labor de divulgación médica, suma un millón de seguidores. Pero una de sus últimas publicaciones no ha sido para dar consejos sobre el corazón, sino para hablar de su fe. Y, encima, desde Asturias.
El doctor Rojas ha sorprendido a sus seguidores con una oración dedicada a Dios, que empieza así: "Señor, cuando por fin dejo de correr, descubro que no hacía falta llegar tan lejos para encontrarte; eras Tú quien me buscaba desde el principio. Por eso hoy vengo a entregarme a ti". El famoso cardiólogo compartió estas palabras junto a una fotografía en Cudillero.
Una larga reflexión
"He vivido tantos años rodeado de ruido, de urgencias, de vidas que se apagan y otras que renacen. Y entre todo eso, por fin he entendido que no me llamaste a ser perfecto, que no me escogiste para brillar entre las personas,sino para reflejar Tu luz. Tú sabes lo que callo, Señor", continúa su oración.
"Sabes lo que escondo detrás de una sonrisa, lo que reprimo para que nadie note mi cansancio, y lo que cargo cuando digo que estoy bien. He querido sostenerlo todo, pero ya no quiero sostener más: quiero que seas Tú quien me sostenga", añade.
El texto dice más: "Hazme entender que no necesito ganarme Tu mirada, porque ya me miras con ternura incluso cuando me pierdo. Enséñame a amar sin exigirme tanto, a servir sin perder y a detenerme sin culpa. Porque no me llamaste a ser invencible, me llamaste a confiar. Y cuando vuelva el miedo, cuando me sienta pequeño entre tanto, recuérdame que solo en tus brazos la fuerza no pesa".
Aurelio Rojas termina con unas frases preciosas. "Tú no desprecias a quien está quebrado, lo miras, lo abrazas y lo rehaces con ternura. Aquí estoy, Señor, rindiéndome otra vez. Soy inquebrantable, pero no por mis fuerzas. Sino en Tu nombre", concluye.
La respuesta de los seguidores
La respuesta de sus seguidores ha sigo abrumadora. En ellos, son muchos los que agradecen su "hemosa" confesión y que desnude así su corazón. "En el hospital he aprendido cada día a ver corazones rotos... Y aquí, a través de vuestra palabras, descubro tantos corazones bueno...", ha respondido el popular médico, que no es la primera vez que ha compartido su fe y sus reflexiones con sus fans.
- Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
- De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
- El premio 'Princesa' Douglas Massey viaja a un pueblo a una hora de Oviedo para comer pescado en un popular restaurante: 'Cuando se puso en pie para irse, todos le aplaudimos
- Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
- Reabierto un caso que conmocionó a Asturias hace casi cuatro décadas: buscan en una balsa en Ribadesella los cadáveres de una asturiana y su bebé
- Casa del Marineiro cierra por descanso: la historia de esta explotación ganadera de Tapia con dos siglos de historia
- El triste de adiós de Lydia Lozano por su marido: 'Queremos mandar un beso enorme, grandísimo, a nuestra compañera Lydia Lozano
- La escondida cueva de hielo de Asturias que es un espectáculo de luz y color: a 2.150 metros de altitud y en el corazón de los Picos de Europa