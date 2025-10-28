Exitoso debut de "Os Avionetos": la historia y el objetivo del nuevo club de Vegadeo

Hace tres o cuatro años que un grupo de chavales de Vegadeo empezaron a quedar para hacer rutas por el monte y disfrutar de su afición por los quads y las motos. Esas quedadas informales acaban de convertirse en un club bautizado "Os Avionetos" por el nombre del pub veigueño (El Avión) donde suelen quedar. El colectivo, formado por una docena de amigos, acaba de organizar su presentación en sociedad y ya cuentan los días para su primer gran evento: una ruta de que se celebrará el próximo 20 de diciembre y en la que esperan reunir a casi doscientas personas.

"Hace alrededor de medio año decidimos montar un club deportivo para organizar nuestra primera ruta, que será por los montes de Vegadeo y hasta Taramundi", cuenta Alfonso Méndez, tesorero de Os Avionetos. Este fin de semana organizaron una cena baile para presentarse y empezar a recaudar fondos para su gran evento. La cita resultó un éxito: "Solo para cenar vendimos 350 tickets y luego en la fiesta vino más gente. No contábamos con tanto. Estamos muy contentos".

Un momento de la cena del pasado sábado. / R. T. C.

Jóvenes de 19 a 30 años

El grupo de "Os Avionetos" está formado por jóvenes de entre 19 y 30 años, apasionados del motor. Están convencidos de que su unión será positiva para el concejo, pues aportan su granito de arena para dar a conocerlo atrayendo gente. Además, añade Méndez, también es una manera de ofrecer alternativas de ocio a los jóvenes. "Cuanta más gente seamos mejor", añade Méndez.

Su primera Ruta de motos y quads Ayuntamiento de Vegadeo confía en reunir entre 150 y 180 personas, es el límite fijado por los organizadores. "Le dará vida al pueblo porque salimos pronto, así que la gente tendrá que venir el día antes. Este es un pueblo bonito y es una oportunidad para que lo conozcan", añade Méndez, que expresa la motivación del nuevo colectivo veigueño.