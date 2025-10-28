El futuro del poblado de Soto de la Barca, en el aire: los motivos por los que Tineo renunció a la ayuda de 3,5 millones para su recuperación

El futuro del poblado de Soto de la Barca aún está por escribir después de que el Ayuntamiento de Tineo tuviese que tomar la decisión de devolver la ayuda de 3,5 millones de euros que recibió en 2023 de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para desarrollar en él un novedoso proyecto de vivienda colaborativa.

La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, asegura que hace unos meses mantuvieron una reunión con la directora del Instituto de Transición Justa, Judith Carreras, para abordar el futuro del poblado y encontrarle un uso que sea “viable para ser gestionado por el Ayuntamiento sin que genere un gasto que no podamos asumir”. Sin embargo, aún se está trabajando en ello y, por ahora, no hay ninguna solución sobre la mesa.

Una de las casas del poblado y, abajo, el antiguo centro social. / D. Álvarez

La regidora tinetense explica que cuando llegaron al Ayuntamiento ya se percataron de la problemática de sacar adelante el proyecto, puesto que “en junio de 2023, cuando llegamos al Ayuntamiento, ya no se estaban cumpliendo los plazos, se concedió la subvención provisionalmente en abril de 2023 y la contratación de los proyectos no se pudo hacer hasta septiembre”, detalla. A ello, se sumó que se necesitaban elaborar dos proyectos uno para la reforma de las 14 viviendas unifamiliares que entraban en la propuesta de rehabilitación y otro para la urbanización del poblado. Este último proyecto nunca llegó a pesar de los numerosos requerimientos realizados por la administración local.

Una prórroga denegada

“En 2024, con dos años por delante de plazo para ejecutar todo el proyecto, pedimos una prórroga al Ministerio, pero no era posible, así que a principios de este año ya vimos que no íbamos a llegar de ninguna manera y decidimos renunciar a la subvención”, detalla la regidora que asegura que el Ayuntamiento de Tineo no se podía permitir arriesgar a tener que devolver la subvención por no llegar a tiempo la ejecución de la obra.

“No podíamos condenar a los tinetenses a pagar por una obra que no sabemos qué viabilidad podría tener en el futuro”, señala Fernández sobre el proyecto de “cohousing” o vivienda colaborativa pensado para el poblado y que logró una de las puntuaciones más altas para acceder a las subvenciones.

"Regalo envenenado" de Naturgy

La regidora del PP recuerda que estando en la oposición, con el gobierno de mayoría absoluta del PSOE, se abstuvieron ante la cesión del poblado de Naturgy al Ayuntamiento para “no entorpecer la subvención ni el proyecto, pero esta cesión es un regalo envenenado de Naturgy que al final no supone ninguna compensación para Tineo porque el poblado requiere de un mantenimiento tremendo al año”.

Asimismo, añade que la subvención concedida de 3,5 millones se quedaría corta para abordar el proyecto: “Todas las empresas nos decían que era insuficiente y aparte solo estaba contemplado la mitad del poblado”.

Montse Fernández ahonda que la renuncia a la subvención no es una situación que haya vivido solo Tineo, sino que otros municipios han tenido que rechazar a las ayudas porque “no hay empresas de ingeniería que tengan capacidad para hacer este tipo de proyectos con tan poco margen de tiempo, tan solo tres años”.