Las antiguas escuelas de este pueblo de Castropol se transformarán en un novedoso espacio digital

El Ayuntamiento de Castropol transformará las antiguas escuelas de San Juan de Moldes en un Centro de Capacitación Digital o lugar de coworking y formación a disposición de particulares y empresas. El proyecto, que se desarrollará a través de un convenio con el Principado, busca reducir la brecha digital de las zonas rurales asturianas creando "infraestructuras accesibles y funcionales". La primera pata de esta actuación castropolense es la adecuación del local. La obra se licitó en 74.117,22 euros y se acaba de adjudicar en 70.180 euros a la empresa Valdés, Obras y Servicios, que tiene un plazo de dos meses para ejecutarla.

El consistorio firmó el pasado diciembre el convenio con la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo para desarrollar esta novedosa actuación, enmarcada en el proyecto "Transición digital; capacitando concejos" y que también se implantará en Cangas del Narcea, Cudillero e Illas. En concreto, Castropol recibió una subvención directa por importe de 78.992,50 euros para desarrollar el centro, que "estará destinado a la formación de la ciudadanía en competencias digitales básicas y avanzadas, particularmente en poblaciones vulnerables como personas mayores, desempleadas, estudiantes, personas con discapacidad o con difícil acceso a tecnologías de la información".

Vista del edificio. / T. Cascudo

Buena ubicación

El Principado aporta la financiación y cada Ayuntamiento se encarga de la ejecución material y su puesta en funcionamiento, algo que el alcalde castropolense, Francisco Javier Vinjoy, espera que sea posible la próxima primavera. Explica que se eligió la escuela de San Juan de Moldes por su ubicación "en un lugar central del municipio". El equipamiento está a un paso de la N-640 y cuenta con amplio espacio de aparcamiento. "Es el único que cumplía con todos los requisitos que buscábamos", señala el primer edil.

La obra afectará a dos de las tres aulas del centro, ya que una de ellas seguirá estando a disposición de los vecinos de esta localidad castropolense. "Estamos contentos de haber firmado este convenio y ofrecer esta oportunidad a los vecinos", señala Vinjoy, que indica que el espacio estará a disposición de particulares y empresas.

Sin ordenadores propios

El concejo de Castropol cuenta en la actualidad de un Centro de Dinamización Tecnológica Local (CDTL), ubicado en las antiguas escuelas de Piñera y donde se "prestan servicios básicos relacionados con el acceso a internet, la administración electrónica y el asesoramiento digital". No obstante, precisa el proyecto de actuación, el nuevo Centro de Capacitación Digital "no se concibe como una sustitución ni como respuesta a una insuficiencia del CDTL, sino como un espacio complementario y adicional, orientado a reforzar la red de recursos digitales municipales". Entre las diferencias, está el hecho de que el nuevo centro no dispondrá de ordenadores propios, sino que estará dotado de puntos de acceso a dispositivos informáticos para que cada usuario trabaje con sus propios equipos.

El alcalde explica que, en principio, el centro no dispondrá de personal propio, si bien está pendiente desarrollar el sistema concreto de funcionamiento. Lo que sí está claro es que tendrá una doble vertiente: como espacio de coworking para gente que quiera ir a teletrabajar o formarse y como enclave en el que se puedan desarrollar cursos de formación concretos. "Será un espacio flexible en cuanto a su uso y a disposición de particulares y empresas", señala.