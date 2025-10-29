Ence pierde 22 millones por la caída del precio de la celulosa

La empresa española Ence, dedicada a la producción de papel y con una fábrica en Navia, registró unas pérdidas de 22 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, frente a las ganancias de 40,8 millones registradas en el mismo periodo de 2024, según informó ayer la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La principal razón del empeoramiento de resultados es la caída del precio de la celulosa.

El resultado bruto de explotación ("ebitda") de Ence se situó en 70,7 millones de euros hasta septiembre, menos de la mitad que los 152,5 millones que registró en el mismo periodo de 2024, mientras que la cifra de negocio decreció un 16,2%, hasta los 560,1 millones.

En concreto, la celulosa registró hasta septiembre un precio de venta de 513,9 euros por tonelada, algo más de un 23% menos que en el mismo periodo de 2024. No obstante, los principales productores a nivel global han anunciado subidas de precio.

Además, en los nueve primeros meses de 2025, la producción de celulosa de la compañía disminuyó un 4,2%, hasta las 710.124 toneladas, debido a la menor actividad de la factoría de Navia.