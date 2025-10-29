Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Quieres conocer el nuevo gimnasio de Coaña? Así ha quedado la instalación deportiva tras la última reforma

La instalación, ubicada en Jarrio, reabre este jueves con una jornada de puertas abiertas que se prolonga hasta el viernes

El concejal de Deportes, Javier Álvarez, probando una de las máquinas.

El concejal de Deportes, Javier Álvarez, probando una de las máquinas.

T. Cascudo

Coaña

El gimnasio municipal de Coaña reabre sus puertas totalmente renovado. Tras cuatro meses de cierre, el equipamiento está listo para volver a recibir a sus usuarios y el consistorio celebrará la reapertura con una jornada de puertas abiertas prevista para este jueves y viernes. El horario de apertura ambos días será de 9:00 a 12:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

"La jornada de puertas abiertas será una oportunidad para que los vecinos conozcan las nuevas instalaciones y se inscriban en las actividades y programas que se ofrecen", señala el consistorio sobre el gimnasio, ubicado en el Complejo Deportivo Los Castros, en la localidad de Jarrio.

El equipo de Gobierno explica que la remodelación ha supuesto una inversión de 70.000 euros, lo que "demuestra el compromiso del Ayuntamiento de Coaña con la promoción del deporte y la salud en este municipio". El Gobierno local considera importante esta reapertura por el papel que juega este recurso, que cuenta con alrededor de 150 usuarios, en el fomento "de la actividad física y el bienestar en la zona rural".

El edil de Deportes y la alcaldesa en su visita al centro.

El edil de Deportes y la alcaldesa en su visita al centro.

El equipamiento cerró sus puertas en junio para afrontar esta renovación total del espacio y de la maquinaria. "Como se puede comprobar, una vez más, queremos que nuestros servicios estén en instalaciones modernas. Invertimos para mejorar siempre y para tener un medio rural con oportunidades y actual", señala la alcaldesa de Coaña, Rosana González, que este miércoles visitó la instalación junto al concejal de Deportes, Javier Álvarez. Acudieron al centro para comprobar que "todo está listo para la reapertura" y comprobaron "el estado de las nuevas máquinas y equipamientos, así como alguna obra pendiente en baños y cubierta".

