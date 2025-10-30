Berducedo (Allande) decidió quedarse con su “carbayo bendito” ante las obras de hormigonado de los caminos

El Ayuntamiento de Allande ha finalizado las obras de mejora de un camino interior de la localidad de Berducedo, de la zona conocida como El Campón. En ella luce un nuevo pavimento en un camino que se ha ensanchado y que tiene unos muros de contención nuevos. Además, también se mantiene el carbayo existente, considerado por el pueblo parte de su patrimonio natural.

En el inicio de la obra se planteó la posibilidad de que pudiera ser retirado para mejorara la accesibilidad de la zona, ya que está situado en una intersección de caminos. Sin embargo, la alcaldesa, Mariví López, al detectar la inquietud vecinal respecto al futuro que correría el ejemplar decidió convocar a los vecinos para realizar una votación en la que decidiesen si querían talarlo o conservarlo.

“La solución de la votación fue que la mayoría de los vecinos optaron por conservarlo y así se hizo, no obstante, quedó una buena plaza que se pudo ensanchar porque los propietarios de las fincas cedieron un poco de terreno, así quedó una plaza grande, se conserva el árbol y hay un buen acceso con un entorno restaurado”, detalla la alcaldesa, que destaca que la intervención “mejora tanto la seguridad como la accesibilidad de la zona”.

El árbol conservado está vinculado a una antigua tradición religiosa. Cuentan los vecinos que el que se puede ver en la actualidad se plantó cuando se secó el original, que cumplía un papel en las procesiones religiosas de antaño. No en vano, la comitiva hacía una parada frente al árbol que se sigue conociendo como "carbayo bendito" y que es especial para buena parte del vecindario.

Los trabajos de mejora realizados en Berducedo forman parte del plan municipal de mejora de infraestructuras rurales con el que también se proyecta abordar el arreglo de un segundo vial de la localidad.