Los planes de crecimiento de Luarca van por barrios (y son dos)
El nuevo planeamiento abarcará 115.000 metros cuadrados y permitirá el desarrollo urbanístico de la villa hasta 2029
El Ayuntamiento de Valdés ha sacado a licitación la redacción del nuevo planeamiento urbanístico del sector de Raicedo y La Capitana, en Luarca, un ámbito que abarca 115.000 metros cuadrados, de los cuales 82.000 serán edificables.
Los trabajos documentales tendrán una duración aproximada de tres años, estima el Alcalde, Óscar Pérez, y permitirán definir el desarrollo completo de esta nueva zona urbana.
De acuerdo con las previsiones municipales, a partir de 2029 podrían comenzar a levantarse los nuevos edificios, que mantendrán una tipología arquitectónica similar a la ya existente en el entorno de La Capitana, añade el regidor.
Más de cuatro décadas
Esta expansión urbanística, unida al planeamiento que ya se redacta en Villar, configurará una bolsa de suelo urbanizable con capacidad para sostener el crecimiento inmobiliario de Luarca "durante más de cuatro décadas".
Además, Pérez recuerda que ya está en marcha la ampliación del Polígono Industrial Barcia-Almuña, una actuación clave que también se prevé culminar en 2029, completando así el gran proyecto de desarrollo territorial previsto para el municipio.
