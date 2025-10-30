Un niño de Villayón, sin colegio desde septiembre a la espera de disponer de transporte escolar

La alcaldesa de Villayón, Estefanía González, denuncia la situación que vive una familia procedente de Nicaragua y recién instalada en el pueblo de Valdedo. Allí viven con su hijo de 8 años, que, casi dos meses después del inicio del curso, sigue sin transporte escolar para desplazarse hasta el colegio público ubicado en la capital del concejo, a unos 13 kilómetros y veinte minutos de coche.

"Hace años que no hay niños en ese pueblo, así que la ruta se suprimió. Ahora debería volver a crearse, sin embargo, con menos de tres niños la norma dice que no", relata la alcaldesa. Sin embargo, en una reciente Comisión de Transporte se acordó una excepcionalidad para este caso y se tomó la decisión de que sí se habilitaría la ruta. Dos semanas después del acuerdo, la alcaldesa lamenta que no haya movimientos: "Ni desde el Ayuntamiento, ni desde el colegio somos capaces de contactar con alguien que nos dé información. Es Educación quien debe dar la orden al Consorcio de Transportes para que se cree la ruta y no sabemos en qué punto está".

Por su parte, la Consejería de Educación confirma a LA NUEVA ESPAÑA que la ruta para este alumno "está autorizada desde la semana pasada". Sin embargo, añaden que "la entrada en funcionamiento de esa ruta escolar conlleva un proceso de licitación por parte del Consorcio de Transportes de Asturias, que ya está en fase de tramitación".

Nuevos pobladores

El caso es que la madre del menor carece de vehículo para transportar al niño y el menor solo está yendo al centro escolar cuando algún vecino puede transportarlo. El problema es más grave, ya que el hecho de no tener garantizado el acceso al colegio, donde está matriculado desde principio de curso, impide a la madre trabajar.

Su pareja llegó primero al concejo para trabajar en el sector forestal y dada su amplia experiencia. "Con su llegada logramos profesionales para el concejo, también nuevos pobladores, pero necesitamos que esto se resuelva porque la familia está pendiente de traer a más hijos de Nicaragua", señala la primera edil, cansada de batallar cada curso con los problemas del transporte escolar en las zonas más apartadas del concejo. Este curso también hubo un problema con el transporte al colegio de educación especial Edes, que finalmente pudo resolverse.