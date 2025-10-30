Pola de Allande celebra el otoño con su tradicional feria: medio centenar de expositores muestran sus productos

Mercado de productos de la huerta y artesanía, jornadas gastronómicas, música en directo y un tradicional amagosto para cerrar la programación es lo que se podrá disfrutar este sábado en Pola de Allande con la celebración de su tradicional Feria de Otoño, que cumple 26 ediciones. Una cita en la que además tendrá lugar el Encuentro cultural de las Polas “Asturias y León unidas por la tradición”.

La actividad comenzará a las 11.00 horas en el recinto ferial con la apertura de la Feria de Otoño que cuenta con medio centenar de expositores que muestran tanto productos de la huerta, como agroalimentarios, así como artesanía, que llegan no solo del concejo sino de toda Asturias e incluso de Galicia.

Al mercado se unirán también los stands que las diferentes Polas asistentes al encuentro llevarán para dar a conocer su tradición y productos.

Precisamente, el encuentro de las Polas se iniciará a las 11.30 horas con un recibimiento de los asistentes en la Casa de Cultura al que seguirá una ponencia a cargo de la doctora en Astrofísica, Lucía González Cuesta, directora del proyecto Allande Stars, del que hablará en la charla. Luego tocará la parte práctica con una observación solar en el parque del Toral.

La Feria de Otoño también es gastronomía y los restaurantes de la capital allandesa ofrecen unas jornadas con un menú a base de pote de berzas o de castañas, ternera de Allande y un postre elaborado con castañas. Ya el viernes los restaurantes dan vida a la localidad con la celebración de una ruta del pincho.

El mercado continúa por la tarde y también la actividad para las Polas, que descubrirán la historia del municipio en una visita guiada.

El cierre de la jornada lo pondrá un tradicional amagosto con sidra y castañas asadas en tambor. Además, se podrán comer frixuelos recién hechos.

“Este año esperamos que venga mucha gente al coincidir con el día festivo y con el encuentro de las Polas”, subraya Ilia García, presidenta de la asociación de mujeres “Río Nisón”, que junto con el Ayuntamiento de Allande son las organizadoras del evento.