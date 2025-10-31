Desaparece una vaca en Boal y sus dueños ofrecen recompensa a quien se la devuelva: “La criamos en casa y le tenemos un cariño especial”

La ganadería de Rocío Rodríguez, de Silvón, en Boal, se ha encontrado esta semana con la misteriosa desaparición de una de sus vacas “Leti”. El rebaño del que formaba parte “Leti” estaba pastando en la sierra de Cristaleira, un terreno de monte público del Ayuntamiento de Boal destinado al pasto de la ganadería extensiva, donde se le perdió la pista el domingo. Tras inspeccionar palmo a palmo el monte en busca del animal o de algún resto que indicase un ataque de fauna salvaje sin encontrar ningún rastro, la ganadería sospecha que pudo haber sido robada para proceder a su venta en la zona de Galicia.

“Sabemos que no pudo ser un ataque de lobo, porque además de no encontrar ningún resto, tenemos vacas con localizadores GPS y no registraron ninguna actividad extraña, de haber habido un ataque el resto del rebaño se asustaría y habría una alerta de actividad, pero no hubo nada”, explica la ganadera.

"Leti", la vaca desaparecida en Boal. / R. D. Á.

Además, asegura que la vaca desaparecida, que tiene cuatro años, se caracteriza por su nobleza y se deja coger fácilmente para trasladarla de un lugar a otro o para estabular. De hecho, la ganadera cuenta que su vaca fue criada en casa con mucho mimo. “Tenemos una ganadería en la que la mayoría de los animales son criados en casa por nosotros y les coges un cariño especial, además esta vaca en concreto es muy noble y está enseñada a andar atada por la cuerda”, especifica.

Por todo ello, creen que pudo haber sido robada. Una tesis que coge fuerza con el paso de los días sin que haya rastro del animal. Por eso, la ganadera no duda en ofrecer una recompensa a quien ayude a encontrarla. Además, asegura que tiene unas marcas muy identificativas: una mancha blanca debajo de la pata delantera izquierda, lleva marcada una F en el lado derecho, señal con la que están señaladas todas las reses de la ganadería; y, por supuesto, también estaba identificada con un crotal que termina con la numeración 4521, aunque saben que si ha sido robada se lo habrán retirado.

La ganadería ya vivió un suceso similar hace 12 años, cuando una de sus vacas también desapareció sin dejar rastro. Por ello, esta vez quieren darle visibilidad con el objetivo de saber que es lo que ha pasado y recuperarla.

Por el momento, lo que han hecho es retirar todo su ganado del monte y acercarlo a fincas del pueblo hasta que se resuelva el extraño suceso.