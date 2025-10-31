Santa Eulalia de Oscos estrena un punto de recogida de residuos de gran tamaño

Los vecinos de Santa Eulalia de Oscos cuentan desde este mes de octubre con una nueva área de acopio temporal de residuos voluminosos, una instalación construida por el consorcio de residuos, Cogersa, con una inversión de 173.934 euros. Este nuevo equipamiento está diseñado para que los ciudadanos pueden depositar muebles, colchones, chatarras, plásticos agroganaderos y otros desechos de gran tamaño. De este modo, se convierte en un servicio que completa el que presta el punto limpio móvil para “impulsar el reciclaje y combatir los vertidos en la naturaleza”, destacan desde Cogersa.

El área de voluminosos de Santa Eulalia de Oscos está ubicada a salida de la capital del concejo, en la carretera AS-33 hacia Villanueva de Oscos, a la altura del punto kilométrico 2,2, en una parcela de la que es propietario el Ayuntamiento. Es un espacio de unos 1.000 metros cuadrados, vallado, equipado con dos plataformas de hormigón a diferente altura sobre las que se han instalado sendos contenedores de gran capacidad. Este punto de depósito temporal de residuos viene a sustituir y mejorar en prestaciones al que se hallaba junto a la AS-27, que se ha clausurado.

“Esta inversión es una prueba más del compromiso del consorcio con el conjunto del territorio asturiano y, específicamente, con la zona rural”, ha destacado directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, que visitó la infraestructura acompañada por el alcalde, Francisco López, y la gerente de Cogersa, Paz Orviz.

Madera añade que “con estas acciones en cooperación con los ayuntamientos, Cogersa cumple con su misión de llevar la recogida separada de residuos, en condiciones de equidad, a toda la ciudadanía asturiana; también a la que vive en concejos distantes o menos poblados”.

Los vecinos interesados en usar el área de voluminosos de Santa Eulalia de Oscos deben dirigirse al Ayuntamiento y solicitar el acceso, que se les facilitará de modo telemático, a través de un sistema mecanizado.

Otras inversiones en el Occidente

Precisamente en esta zona occidental de Asturias, en 2024, se acometió la modernización del área de San Martín de Oscos, con una inversión de 130.867,10 euros y se construyó una nueva instalación en San Tirso de Abres, con la dedicación de 213.597,29 euros.

Cogersa señala que, en total, hay catorce equipamientos de este tipo operando en el Occidente de Asturias: Allande, Boal, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz, Santa Eulalia de Oscos, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Taramundi, Villanueva de Oscos (con dos puntos de recogida abiertos) y Villayón.

Añaden además que a todos estos concejos acude una vez al mes el punto limpio móvil, un vehículo especialmente equipado para recoger de forma separada los residuos de electrodomésticos, aparatos informáticos, lámparas, aceites, pinturas, disolventes, y otros restos potencialmente tóxicos.