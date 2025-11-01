El chosco, bandera de Tineo en su nueva campaña de promoción turística

El chosco es el protagonista del primer vídeo promocional de Tineo creado dentro de la estrategia de marketing digital incluida dentro de su Plan de Sostenibilidad Turística. Coincidiendo con la celebración del Festival del Chosco, se ha presentado la estrategia, así como el vídeo, en el que participan los productores del emblemático embutido dando a conocer sus características y bondades.

“El primer video turístico de la estrategia de marketing digital del Plan de Sostenibilidad Turística decidimos dedicarlo íntegramente al chosco porque creemos que es el producto gastronómico que más identifica el municipio de Tineo”, expone la alcaldesa, Montse Fernández.

Dentro de la estrategia, que fue licitada a principios de año, se están realizando otros vídeos de promoción turística del concejo y además se incluyen otras acciones, como la asistencia a ferias para dar a conocer el municipio. La idea es generar materiales de promoción del concejo para que se puedan publicitar a través de redes sociales y de manera presencial en los diferentes eventos en los que participa el municipio.

Tineo disfruta este sábado de su vigesimocuarta edición del Festival del Chosco “Asturalimentaria 2025”, una cita organizada por el Ayuntamiento de Tineo y la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Chosco de Tineo, que se desarrollará en el recinto ferial de Santa Teresa y se complementa con la celebración de la Huerta Tineo Festival. En total, la feria contará con 47 expositores dedicados a la alimentación, la huerta, la artesanía y la hostelería.