Cudillero busca alternativas para aumentar las zonas de aparcamiento: el objetivo está en la parte alta de la villa

La zona alta de Cudillero contará con un nuevo espacio de aparcamiento para vehículos. El Ayuntamiento y la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias están empezando a estudiar la viabilidad de ejecutar un proyecto de ampliación y adecuación de diferentes zonas para el estacionamiento en fincas municipales disponibles en el entorno de la calle Juan Antonio Bravo, un servicio que el alcalde, Carlos Valle, reconoce que es muy necesario incrementar.

El regidor trasladó la petición formal de aumentar las plazas para coches en la capital del concejo al consejero Alejandro Calvo en una reunión celebrada la semana pasada y esta misma semana el director general de Cooperación Local y Seguridad, Olmo Ron, acompañado por técnicos de la Administración regional se acercaron a conocier las fincas municipales susceptibles de acoger la infraestructura.

“El concejo está creciendo mucho turísticamente en los últimos años y estamos en la fase de generar una infraestructura con la que poder gestionar toda la ocupación”, expone Valle, que recuerda que la ampliación de aparcamientos es algo en lo que llevan trabajando desde el mandato anterior. Añade además que ya lograron ampliar en unos 150 estacionamientos más la parte del puerto con la creación de una nueva esplanada. “Pero es cierto que sigue quedando escueto”, reconoce, por eso continúan buscando alternativas.

Ahora el objetivo está en la zona alta de la villa, en el entorno de la calle Juan Antonio Bravo, donde el Ayuntamiento tiene varias fincas municipales que en la actualidad no tienen ningún uso. Allí se desplazaron los técnicos para recabar los datos sobre el terreno que les permitan analizar las distintas posibilidades que pueden tener.

“Estamos estudiando diferentes alternativas de fincas municipales con proyectos bastante ambiciosos por la dificultad orográfica del terreno, una vez que tengamos los datos de cuál es el número de plazas que podemos tener en cada alternativa y también el coste de cada una de las opciones, pues ya podremos decantarnos”, detalla.

Por la izquierda, Olmo Ron, Carlos Valle y Alejandro Calvo, en la reunión mantenida en la consejería. / Principado de Asturias

El alcalde destaca la buena sintonía con la Consejería de Movilidad y la rápida respuesta que ha recibido su propuesta: “La consejería está apoyándonos al cien por cien y está comprometida en que podamos expandir unas cuantas plazas de aparcamiento en la zona alta”. De este modo, espera que la redacción del proyecto sea inminente y que seguidamente pueda ejecutarse en una o varias fases “dependiendo de la complejidad que tenga la actuación”.

El grueso de la financiación de la obra lo asumiría la dirección general de Cooperación Local, en el marco de las obras cooperables que el Gobierno del Principado lleva a cabo en colaboración con las entidades locales, para ello se firmará un convenio con la Administración local, que aportará los terrenos y también podría asumir una parte del coste de las obras, en función del presupuesto que alcance el proyecto.

“La Consejería, aparte de comprometerse, entendió la postura del Ayuntamiento y que es una necesidad fundada y justificada y, evidentemente, con las obras cooperables lo que se quiere es dar una solución a los vecinos del municipio”, concluye Carlos Valle.