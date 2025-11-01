Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cudillero y Valdés, unidos por la muerte de la querida profesora Montserrat Menéndez Fernández

La docente y jefa del departamento de Física fallece a los 56 años

Imagen del edificio del instituto Seglas de Cudillero.

Imagen del edificio del instituto Seglas de Cudillero. / T. C.

Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Cudillero

La comunidad del Instituto de Enseñanza Secundaria Selgas despide con enorme tristeza a Montserrat Menéndez Fernández, profesora de Física y Química, fallecida a los 56 años.

Vecina de Busto, originaria de Querúas, en Valdés, y esposa del actual gerente del Ceder Valle del Ese, Montserrat fue también una mujer comprometida con su tierra y con las personas que la rodeaban, mostrando siempre "la misma cercanía y sensibilidad que caracterizaba su labor docente".

Montserrat, Montse, para su círculo cercano, no fue solo una gran profesora: fue una "presencia serena, prudente y cercana" en su entorno. El director del centro, José Díaz, la definió precisamente como "una persona prudente, buena compañera y mejor profesora", palabras que resumen lo que todos en el instituto sienten estos días. Montse enseñaba "con calma, escuchaba con atención y creía firmemente en el valor de la educación" como herramienta para comprender el mundo.

Quienes trabajaron a su lado destacan su discreción, su compromiso y esa sonrisa tranquila que parecía estar siempre a medio camino entre la reflexión y el afecto.

TEMAS

  1. La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
  2. La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
  3. Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
  4. Tragedia en Mieres: fallece uno de los conductores heridos en la fuerte colisión del Corredor del Aller
  5. La casa de comidas a pie de carretera que se convierte en parada obligada en Asturias para los amantes del cabrito guisado o el rabo de toro: el comedor más acogedor en plena naturaleza
  6. Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
  7. Fuerte colisión en Mieres entre una furgoneta y un coche: dos heridos, uno de ellos muy grave, al chocar en el corredor del Aller
  8. El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón

VÍDEO: Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda

VÍDEO: Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda

VÍDEO: El Llano continúa con sus fiestas de Samaín

VÍDEO: El Llano continúa con sus fiestas de Samaín

VÍDEO: Los gijoneses acuden a los cementerios de la ciudad por el Día de Todos los Santos

VÍDEO: Los gijoneses acuden a los cementerios de la ciudad por el Día de Todos los Santos

Así fue la gala del baloncesto asturiano: una leyenda del Madrid y la selección, maestro de ceremonias

Así fue la gala del baloncesto asturiano: una leyenda del Madrid y la selección, maestro de ceremonias

Cudillero y Valdés, unidos por la muerte de la querida profesora Montserrat Menéndez Fernández

Cudillero y Valdés, unidos por la muerte de la querida profesora Montserrat Menéndez Fernández

El concejo más cinéfilo del Oriente prepara su gran cita anual

El concejo más cinéfilo del Oriente prepara su gran cita anual

Cambios en las carreteras: el adiós a los semáforos que anuncia la DGT y que transformará por completo el tráfico

Cambios en las carreteras: el adiós a los semáforos que anuncia la DGT y que transformará por completo el tráfico

Llanes concluye la pavimentación de un camino en Bricia por 32.000 euros

Llanes concluye la pavimentación de un camino en Bricia por 32.000 euros
Tracking Pixel Contents