Cudillero y Valdés, unidos por la muerte de la querida profesora Montserrat Menéndez Fernández
La docente y jefa del departamento de Física fallece a los 56 años
La comunidad del Instituto de Enseñanza Secundaria Selgas despide con enorme tristeza a Montserrat Menéndez Fernández, profesora de Física y Química, fallecida a los 56 años.
Vecina de Busto, originaria de Querúas, en Valdés, y esposa del actual gerente del Ceder Valle del Ese, Montserrat fue también una mujer comprometida con su tierra y con las personas que la rodeaban, mostrando siempre "la misma cercanía y sensibilidad que caracterizaba su labor docente".
Montserrat, Montse, para su círculo cercano, no fue solo una gran profesora: fue una "presencia serena, prudente y cercana" en su entorno. El director del centro, José Díaz, la definió precisamente como "una persona prudente, buena compañera y mejor profesora", palabras que resumen lo que todos en el instituto sienten estos días. Montse enseñaba "con calma, escuchaba con atención y creía firmemente en el valor de la educación" como herramienta para comprender el mundo.
Quienes trabajaron a su lado destacan su discreción, su compromiso y esa sonrisa tranquila que parecía estar siempre a medio camino entre la reflexión y el afecto.
