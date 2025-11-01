La Plataforma Oro No celebra la retirada de la solicitud para declarar la mina de Salave como Proyecto de Interés Estratégico Regional

La Plataforma Oro No ha valorado de forma positiva la retirada por parte de Exploraciones Mineras del Cantábrico, filial de la compañía Black Dragon Gold, de la solicitud para que su proyecto minero en Salave (Tapia de Casariego) fuera declarado Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER).

Según el colectivo, la empresa habría dado este paso "ante una probable resolución contraria a sus intereses”, aunque en su versión oficial atribuye la decisión a "motivos de reorganización accionarial tras la incorporación de inversores asturianos".

"Excelente noticia"

Desde "Oro No" señalan que están"a la espera de que la noticia se oficialice formalmente y de conocer en qué términos se hace", pero consideran que, de confirmarse, "sería una excelente noticia". A su juicio, la retirada reafirma "lo que llevamos dos décadas denunciando: que este proyecto es inviable desde todos los puntos de vista y, lejos de ser estratégico, representa todo lo contrario".

El colectivo insiste en que el proyecto minero "es ilegal, pues incumple diversas normativas y leyes; además, es destructivo para el medioambiente y perjudica directamente el desarrollo socioeconómico de la comarca". Añaden que esta decisión "parece más una maniobra táctica para maquillar el enésimo varapalo al proyecto y el descrédito creciente entre la comunidad inversora".

Sobre la entrada de inversores asturianos en la empresa, la plataforma sostiene que "este hecho no altera la naturaleza ilegal y destructiva del proyecto, sean los inversores asturianos, australianos o canadienses".

20 años de lucha

Finalmente, la Plataforma Oro No ha querido agradecer "a todas las personas y entidades que forman parte de la oposición a este proyecto por estos 20 años de lucha conjunta contra la mina de Salave".

