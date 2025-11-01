Tineo: chosco ("noble y versátil"), fiesta y éxito

Una año más, el chosco de Tineo se ha ganado el corazón de sus consumidores y ha demostrado su fortaleza como producto de calidad en la XXIV edición del Festival del Chosco y la VIII del Festival de la Huerta, celebrados en el recinto ferial de Santa Teresa. La presidenta de la IGP (que reúne a siete productores) mostró su satisfacción con la asistencia.

"Estamos muy sorprendido", indicó Elena Gómez, quien aseguró que la pregunta siempre es la misma: "el número de contraetiquetas (66.000), es decir, piezas que tienen trazabilidad asegurada como producto IGP. "La previsión es llegar a 76.000 o más", un poco por encima de la campaña pasada.

En 2007 se empezó a producir como IGP con 17.000 piezas. Los datos reflejan la salud del producto. "Tenemos todo tipo de público, el que acuide todos los años y el nuevo, el que quiere probar", advierte. ¿Qué tiene de especial? "Que es noble, lo que ves es lo que hay, y es versátil, lo puedes comer tal cual o con otros platos".

74.492 kilos IGP

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, también acudió a la feria y dio una cifra, que es récord histórico de 74.492 kilos con indicación geográfica protegida (IGP), consolidando la posición del embutido entre los productos agroalimentarios más reconocidos de Asturias.

El consejero Marcelino Marcos, visita uno de los expositores. / R. A. S.

"Desde nuestro departamento seguimos apoyando a los consejos reguladores de los alimentos amparados por marcas de calidad", subrayó Marcos. En el caso del IGP Chosco de Tineo, la ayuda ha aumentado un 36% en esta legislatura, alcanzando 56.840 euros destinados a control, certificación y promoción. Además, el consejero recordó que en 2026 se pondrá en marcha el plan Saborea el Paraíso, con un millón de euros para fomentar la venta de productos con denominación de origen o IGP.

47 expositores y mucha solera

El festival reúne a 47 expositores dedicados a la alimentación, la huerta y la hostelería, creando un espacio donde tradición e innovación se dan la mano. Entre los productos destacados figuran aquellos amparados bajo la marca de calidad Alimentos del Paraíso Natural, como el queso Gamonéu, mieles, embutidos o vino de Cangas.

Con cifras de producción récord, un apoyo creciente de las administraciones y la respuesta entusiasta del público, este embutido curado y ahumado en ciego de cerdo elaborado a base de cortes selectos de carne de porcino (cabecera de lomo y lengua) adobada con sal, pimentón y ajo, no solo llena mesas: "conquista paladares y corazones", según Goméz.