El mejor lugar para pintar al aire libre: Villanueva de Oscos luce lado creativo
Manuel Caballeira Rivas gana el primer premio del concurso de pintura al aire libre, seguido por Eduardo Pérez Baamonde y Juan Carlos Tríñanes Bucela
Villanueva de Oscos volvió a llenarse de color este fin de semana con la celebración del XXV Concurso de Pintura al Aire Libre, una cita ya consolidada que reunió a artistas de Asturias, Galicia y León. Muchos de ellos participan desde las primeras ediciones, atraídos por el entorno tranquilo y la acogida del municipio. El primer premio fue para Manuel Caballeira Rivas, seguido por Eduardo Pérez Baamonde, que obtuvo el segundo, y Juan Carlos Tríñanes Bucela, con el tercero.
El reconocimiento al mejor pintor local recayó en María Elida Méndez González. En las categorías juveniles e infantiles, los premios fueron para Lara Rivas Díaz (infantil, 10–13 años) y Vega Rivas Díaz (alevín, menores de 10 años). Además, se concedieron dos accésits en la categoría general.
Museo al aire libre
El jurado, presidido por Jesús Díaz Fernández, destacó la calidad de las obras y la fidelidad de muchos participantes, que llevan más de dos décadas asistiendo al certamen. Desde la organización se subrayó "la importancia de mantener viva esta tradición que une arte y territorio, y que convierte por un día a Villanueva de Oscos en un auténtico museo al aire libre".
La jornada comenzó temprano, con la sellada de lienzos entre las 9:00 y las 10:30 horas en el Ayuntamiento. A partir de ahí, los pintores se repartieron por las calles y rincones del pueblo para dar forma a sus obras. En esta edición, el tema propuesto era "retratar lugares, paisajes y costumbres de Villanueva de Oscos", una invitación a captar la esencia del concejo a través de sus luces, sus tejados de pizarra y su vida cotidiana, según el Ayuntamiento.
Exposición hasta el 8 de diciembre
Durante toda la mañana, el municipio se convirtió en un taller al aire libre. Vecinos y visitantes pudieron ver a los artistas trabajar desde la plaza hasta el entorno del monasterio, pasando por los prados y caminos que rodean el núcleo urbano. Los cuadros se entregaron a las cinco de la tarde, momento en el que el jurado comenzó su deliberación.
Los trabajos realizados quedarán expuestos en la iglesia de Villanueva de Oscos hasta el 8 de diciembre, para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de las distintas miradas que los artistas han plasmado sobre el mismo paisaje.
