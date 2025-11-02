El mejor lugar para pintar al aire libre: Villanueva de Oscos luce lado creativo

Villanueva de Oscos volvió a llenarse de color este fin de semana con la celebración del XXV Concurso de Pintura al Aire Libre, una cita ya consolidada que reunió a artistas de Asturias, Galicia y León. Muchos de ellos participan desde las primeras ediciones, atraídos por el entorno tranquilo y la acogida del municipio. El primer premio fue para Manuel Caballeira Rivas, seguido por Eduardo Pérez Baamonde, que obtuvo el segundo, y Juan Carlos Tríñanes Bucela, con el tercero.

El reconocimiento al mejor pintor local recayó en María Elida Méndez González. En las categorías juveniles e infantiles, los premios fueron para Lara Rivas Díaz (infantil, 10–13 años) y Vega Rivas Díaz (alevín, menores de 10 años). Además, se concedieron dos accésits en la categoría general.

Un participante en plena faena, en mitad de una pradera. / R. A. S.

Museo al aire libre

El jurado, presidido por Jesús Díaz Fernández, destacó la calidad de las obras y la fidelidad de muchos participantes, que llevan más de dos décadas asistiendo al certamen. Desde la organización se subrayó "la importancia de mantener viva esta tradición que une arte y territorio, y que convierte por un día a Villanueva de Oscos en un auténtico museo al aire libre".

La jornada comenzó temprano, con la sellada de lienzos entre las 9:00 y las 10:30 horas en el Ayuntamiento. A partir de ahí, los pintores se repartieron por las calles y rincones del pueblo para dar forma a sus obras. En esta edición, el tema propuesto era "retratar lugares, paisajes y costumbres de Villanueva de Oscos", una invitación a captar la esencia del concejo a través de sus luces, sus tejados de pizarra y su vida cotidiana, según el Ayuntamiento.

Exposición hasta el 8 de diciembre

Durante toda la mañana, el municipio se convirtió en un taller al aire libre. Vecinos y visitantes pudieron ver a los artistas trabajar desde la plaza hasta el entorno del monasterio, pasando por los prados y caminos que rodean el núcleo urbano. Los cuadros se entregaron a las cinco de la tarde, momento en el que el jurado comenzó su deliberación.

Público en la exposición. / R. A. S.

Los trabajos realizados quedarán expuestos en la iglesia de Villanueva de Oscos hasta el 8 de diciembre, para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de las distintas miradas que los artistas han plasmado sobre el mismo paisaje.