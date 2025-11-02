Somiedo, 25 años siendo "diferente" por este motivo
El concejo celebra que es Reserva de la Biosfera desde hace un cuarto de siglo
La Reserva de la Biosfera de Somiedo celebró su 25 aniversario con un acto conmemorativo que reunió a representantes institucionales, entidades vinculadas a la conservación y al desarrollo rural, y vecinos del concejo. La cita sirvió para destacar la trayectoria de este territorio, reconocido por la UNESCO en el año 2000 como la primera Reserva de la Biosfera de Asturias, tal y como recordó el Alcalde, Belarmino Fernández, quien recordó lo "diferente" que es este concejo.
Duante la ,se puso en valor el papel de Somiedo como referente internacional en la convivencia entre la naturaleza y la vida rural. Sus más de 29.000 hectáreas albergan ecosistemas de montaña de gran riqueza ecológica, hogar de especies emblemáticas como el oso pardo cantábrico y el urogallo, además de un importante patrimonio etnográfico y cultural que testimonia siglos de adaptación humana al medio. Algunas actividades sirvieron para que los participantes disfrutaran del entorno.
La Red Natural de Asturias (RENA) subraya "el ejemplo que representa Somiedo en la gestión sostenible del territorio, donde la ganadería extensiva, el turismo responsable y la implicación de la población local se combinan en una estrategia común para conservar la biodiversidad y mantener vivo el paisaje rural asturiano".
