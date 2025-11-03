Este es el pueblo de Asturias que aspira a tener la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a una campaña publicitaria

Bajo el lema 'Juntos Brillamos Más", Ferrero Rocher lleva doce ediciones llenando de luces navideñas los pueblos de España. Este año, como novedad, han seleccionado un pueblo representante de cada Comunidad Autónoma, llevando la ilusión, su icónico brillo y el espíritu navideño a las 17 regiones del país. Asturias ya tiene su representante: Cudillero.

La iniciativa busca llevar la magia de la Navidad a todos los rincones del país y poner en valor el patrimonio, las tradiciones y el talento local de cada región. Cudillero es, sin duda, uno de los lugares más pintorescos de la región. Es un pueblo pesquero, con un gran arraigo marinero, que recibe un gran aluvión de turistas cada verano. Ahora, se postula como el rey de la Navidad en Asturias.

A lo largo de sus ediciones, "Juntos Brillamos Más" se ha consolidado como una iniciativa de gran impacto social y mediático, despertando ilusión en cada municipio. Este impacto va más allá del orgullo local, convirtiéndose en un motor tangible para el turismo y la visibilidad.

"Creemos que la belleza de España está en su diversidad, y con esta edición queremos destacar a todas las regiones del país. Es nuestra manera de agradecer el cariño que recibimos cada año y de llevar la luz de Ferrero Rocher a los rincones de España", afirma Franco Martino, Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérica.

Los pueblos que competirán en la duodécima edición de 'Juntos Brillamos Más' son:

Albaida (Valencia, Comunidad Valenciana)

Altafulla (Tarragona, Catalunya)

A Guarda (Pontevedra, Galicia)

Balmaseda (Vizcaya, País Vasco)

Bullas (Murcia)

Cómpeta (Málaga, Andalucía)

Consuegra (Toledo, Castilla-La Mancha)

Cudillero (Asturias)

Fuente del Maestre (Badajoz, Extremadura)

Graus (Huesca, Aragón)

Medina de Pomar (Burgos, Castilla y León)

San Vicente de la Barquera (Cantabria)

Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca, Islas Baleares)

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

Tejeda (Gran Canaria, Islas Canarias)

Torrelaguna (Madrid)

Viana (Navarra)

¿Cómo votar por Cudillero?

La competición de este 2025 se desarrollará en cuatro fases de votación. Primero, en la Fase 1, se seleccionarán los 5 pueblos que avanzan a la siguiente ronda. A partir de ese momento, comenzará un proceso de eliminación: tanto en la Fase 2 como en la Fase 3, se abrirán nuevas votaciones y el pueblo que reciba menos apoyo será eliminado en cada una de ellas. De esta manera, a la Fase 4, la gran final, llegarán únicamente los dos pueblos restantes. El nombre del pueblo ganador se anunciará el 15 de diciembre.