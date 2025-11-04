Un árbol cayó sobre la línea de alta tensión cuando desbrozaban: la tragedia que segó la vida del joven electrocutado en Coaña

La caída de un árbol sobre la línea de alta tensión. Es la causa que se da prácticamente por segura, a la espera de conclusiones finales de la investigación, del trágico accidente laboral que sacudió este martes, a primera hora de la tarde, la pequeña localidad de Trelles, en Coaña. Un joven de 27 años perdió la vida electrocutado mientras realizaba labores de limpieza y desbroce bajo la citada línea de alta tensión. El accidente laboral fue fulminante y nada se pudo hacer por su vida.

El aviso se recibió en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias a las 14.15 horas, cuando varios testigos alertaron de que un operario había sufrido una fuerte descarga eléctrica mientras trabajaba bajo la línea. De inmediato, el SEPA movilizó un amplio dispositivo de asistencia y rescate, con bomberos, helicóptero medicalizado, personal sanitario y agentes de la Guardia Civil. Sin embargo, nada se pudo hacer por salvarle la vida. Algunos de sus compañeros, visiblemente afectados, tuvieron que ser atendidos por los sanitarios en el lugar de los hechos, según los vecinos que se acercaron a conocer lo que ocurría.

El joven, de origen magrebí, formaba parte de un equipo de mantenimiento de Trafober, empresa leonesa especializada en servicios medioambientales y con amplia experiencia en la limpieza de vegetación junto a redes de alta tensión. Es una habitual subcontrata de varias compañías eléctricas para estas labores. En esta ocasión, desempeñaban tareas para la distribuidora eléctrica Viesgo.

La caída de un árbol sobre el tendido

Las autoridades y técnicos de la empresa eléctrica tendrán que analizar ahora las circunstancias exactas del accidente para determinar si se siguieron todos los protocolos de seguridad. Todo apunta a que la causa del siniestro fue la caída de un pino sobre el cable de alta tensión. El tronco habría ejercido de conductor de la electricidad desde la línea hasta el suelo, en la zona donde se encontraba trabajando el joven fallecido, que estaba limpiando vegetación con una pértiga de poda. La descarga fue de tal magnitud que, además de llevarse por delante su vida, generó un incendio en el área colindante, que tuvo que ser sofocado por los bomberos que acudieron a la intervención.

Hasta el lugar se desplazó el equipo médico de la UVI-móvil de Jarrio, cuyo personal únicamente pudo confirmar el fallecimiento del joven. También acudieron efectivos del equipo de Atención Primaria de Coaña, con la ambulancia de soporte vital básico de Navia, así como el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA.

La "dureza" de la pérdida

La alcaldesa de Coaña, Rosana González, expresó su profundo pesar y condolencias a los allegados del joven fallecido, subrayando "la dureza" de una pérdida así, que golpea a una familia y también a un concejo pequeño y tranquilo. Se han abierto todas las diligencias propias de un caso de accidente laboral.

Esta tragedia vuelve a poner el foco sobre la seguridad laboral en Asturias, un frente de lucha intensificado en los últimos tiempos por los sindicatos."Si hace apenas dos semanas despedíamos a un compañero que tuvo una caída de altura en el sector de la construcción, hoy tenemos que lamentar una nueva muerte. La de un joven que falleció electrocutado al realizar labores de limpieza en Coaña. Mandamos nuestro más sincero pesar a la familia, así como al resto de plantilla y amistades del trabajador fallecido, y pedimos una exhaustiva investigación para dirimir las causas del fatal accidente, depurar responsabilidades y establecer todos los mecanismos de prevención para evitar más pérdidas irreparables", aseguró Comisiones Obreras (CC OO) en un comunicado.

A través de su responsable de Salud Laboral, Juan Manuel Suárez Baragaño, CCOO de Asturias recuerda los días funestos del otoño pasado, cuando la siniestralidad laboral golpeó Asturias de lleno. “Los accidentes en el trabajo son una lacra que no cesa. ¿Hasta cúando vamos a seguir muriendo en el tajo? Urge un verdadero Pacto de Estado contra la Siniestralidad Laboral y que se cumpla de manera inmediata todo lo consignado en el Plan de Choque de regional, que no está dando sus frutos ya que volvemos a tener unas tasas que son intolerables y exigir al Gobierno regional que dote de todos los recursos necesarios al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales”, señaló CC OO, sindicato para el que “hay una certeza, los trabajadores y trabajadoras somos los que vemos mermada nuestra salud, los que enfermamos y los que morimos en el trabajo".

La central sindical recuerda que "España sufre una media de más de dos accidentes mortales al día". Y agrega: "No es concebible”.