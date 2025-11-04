Feria de la Miel de Boal, un punto de encuentro "de fieles" que aspira a "innovar"

"Ha sido un auténtico éxito", afirma el alcalde de Boal, José Antonio Barrientos, al hacer balance de la 38ª Feria de la Miel, celebrada este fin de semana en el concejo. Las "visitas se contaron "por miles", consolidando el certamen como una de las citas agroalimentarias más importantes del occidente asturiano.

El evento reunió a decenas de expositores dedicados a la venta de miel, productos artesanos y alimentos locales, que mostraron su satisfacción por los resultados de la feria y ya han manifestado su intención de participar de nuevo el próximo año. "La respuesta del público y de los productores demuestra la fortaleza de esta feria y el interés que sigue despertando", señala el regidor.

Barrientos destaca que el objetivo de la organización es ahora "atraer a nuevo público y seguir innovando sin perder la esencia" que ha caracterizado a la cita desde sus inicios. "Queremos que la feria evolucione, que llegue a más gente, pero siempre manteniendo lo que la hace especial: la calidad de nuestros productores y el ambiente cercano y auténtico de Boal", subraya.

Cuatro décadas de hacer

Con casi cuatro décadas de historia, la Feria de la Miel de Boal se reafirma como "referente apícola y escaparate del producto local", una cita que "dinamiza la economía rural y pone en valor el trabajo de los apicultores del concejo y del occidente asturiano".

"Es un orgullo ver cómo Boal sigue llenándose de vida cada año gracias a la miel y a todo lo que representa: trabajo, naturaleza y futuro para nuestro municipio", sentencia el alcalde. El próximo año por noviembre, más.