Luarca mira al futuro en la inauguración de la II Semana Severo Ochoa de Madrid

Luarca volvió a vestirse de ciencia con la inauguración de la II Semana Severo Ochoa celebrada en la tarde de este lunes en Madrid, un encuentro que consolida el "compromiso de la villa natal del Nobel con la divulgación y la innovación".

El acto, celebrado en el marco de la colaboración entre la Real Academia Nacional de Medicina de España, la Universidad Nebrija, la Fundación Carmen y Severo Ochoa y el Ayuntamiento de Valdés, reunió a representantes del ámbito académico y científico, junto a autoridades locales y regionales.

En su intervención, el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas no solo como homenaje al legado de Severo Ochoa, sino como motor de futuro para la comarca.

Valoró de forma especialmente positiva el arranque del polo de innovación que dirigirá Sekuens en Luarca, un proyecto que "abre una etapa ilusionante para el municipio, capaz de generar conocimiento, empleo y oportunidades en torno a la investigación y la biotecnología". Ya hay edificio cedido y se espera por los próximos pasos administrativos.

Jóvenes, en casa

Pérez destacó que la puesta en marcha del centro supone un paso decisivo para que Luarca se sitúe en el mapa de la innovación en Asturias, y aseguró que el Ayuntamiento colaborará activamente con el proyecto para facilitar su desarrollo.

"Queremos que nuestros jóvenes puedan mirar al futuro sin tener que marcharse, y eso pasa por apostar por el talento y por la ciencia", afirmó.

El alcalde también quiso poner en valor el papel de la Fundación Carmen y Severo Ochoa y la implicación de la comunidad científica en la divulgación del conocimiento, recordando que "el espíritu de Severo Ochoa sigue muy vivo en su tierra natal".

El acto incluyó intervenciones del profesor Eduardo Díaz-Rubio, de la Real Academia Nacional de Medicina de España; Manuel Villa-Cellino, presidente de la Universidad Nebrija; y Regina Revilla, presidenta de la Fundación Carmen y Severo Ochoa.

Asimismo, el doctor Federico Pallardó ofreció la charla "El legado de Severo Ochoa en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe", y se presentó el programa de la Semana de la Ciencia de Luarca, coordinado por María Berdasco e Isabel Fariñas.