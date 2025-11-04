Muere electrocutado un joven trabajador mientras desbrozaba bajo una línea de alta tensión en Coaña

Un joven de 27 años perdió la vida este martes en un trágico accidente laboral ocurrido en el concejo de Coaña. Según informó el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), el trabajador falleció electrocutado mientras realizaba tareas de limpieza bajo una línea de alta tensión que discurre sobre la localidad de Trelles. Las circunstancias exactas del accidente aún se desconocen.

El aviso se recibió en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias a las 14.15 horas. En la llamada, los alertantes indicaban que un operario que estaba desbrozando bajo la línea había sufrido una fuerte descarga eléctrica. De inmediato, el SEPA movilizó un amplio dispositivo de asistencia y rescate.

Hasta el lugar se desplazó el equipo médico de la UVI-móvil de Jarrio, cuyo personal únicamente pudo confirmar el fallecimiento del joven. También acudieron efectivos del equipo de Atención Primaria de Coaña, con la ambulancia de soporte vital básico de Navia, así como el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA.

Un pequeño incendio

En las labores intervinieron además ocho bomberos del SEPA pertenecientes a los parques de Barres y Valdés, junto al jefe de la zona noroccidental. Una vez que los técnicos de la empresa responsable verificaron que la línea eléctrica estaba descargada y la zona era segura, los bomberos procedieron, con la autorización pertinente, al traslado del cuerpo del fallecido hasta el punto donde esperaban los servicios funerarios.

Durante la intervención, los efectivos tuvieron que sofocar un pequeño incendio forestal que se había originado en el mismo lugar del accidente. El fuego fue rápidamente extinguido sin que se registraran más daños personales ni materiales.

El SEPA ha informado de que, además de los equipos médicos y de bomberos, se alertó a la Guardia Civil, que se hizo cargo de las diligencias y de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver. También se dio aviso a los técnicos de la empresa propietaria de la línea de alta tensión y a la autoridad laboral competente, que investigarán las causas del siniestro.

La tragedia se suma a la lista de accidentes laborales ocurridos en el Principado en los últimos meses, y reaviva la preocupación por la seguridad laboral, un caballo de batalla de los sindicatos intensificado por los sindicatos en los últimos tiempos.